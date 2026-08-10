Selección Colombia femenina de baloncesto logró cupo para la AmeriCup 2027

Ganar produce alegría, pero triunfar cuando el panorama es adverso deja una satisfacción imborrable. Así lo sienten las integrantes de la Selección Colombia femenina de baloncesto, quienes sellaron su clasificación a la AmeriCup 2027 tras quedarse con el cuarto lugar del Suramericano disputado en Zárate, Argentina.
Las jugadoras colombianas, que son dirigidas por el antioqueño Luis Miguel Cuenca en compañía de Andrés Velásquez y con Jorge Saldarriaga como delegado, lograron tres victorias e igual número de derrotas para acabar en la cuarta casilla y así obtener el cupo para la AmeriCup, que se disputará en El Salvador, del 3 al 11 de julio del próximo año.
Con unas pocas semanas de preparación y ayudadas económicamente por la Liga Antioqueña de Baloncesto, el Comité Olímpico Colombiano y el Ministerio del Deporte, estas deportistas dejaron en alto el nombre del país y del baloncesto femenino, que sigue brindando alegrías.