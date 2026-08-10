Festival Petronio Álvarez 2026: Cali suspende el evento tras terremoto en Colombia

El Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez 2026, uno de los eventos culturales más importantes de Cali, fue suspendido tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto.

El anuncio fue realizado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó sobre la suspensión del festival debido a la emergencia ocasionada por el sismo. La Alcaldía pidió a los ciudadanos mantenerse atentos a los canales oficiales del evento para conocer más información.

La decisión se conoce luego de varias horas de incertidumbre sobre el futuro del festival. Inicialmente, durante los primeros balances de la emergencia, el alcalde había señalado que todavía era prematuro tomar una decisión definitiva sobre la realización del evento.

La corresponsal de Blu Radio, Stephany Toledo, explicó que la posibilidad de suspender o aplazar el Petronio Álvarez había sido planteada al mandatario durante la jornada, pero en ese momento Eder consideró que aún era apresurado adoptar una determinación.