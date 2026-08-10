“Corrí a buscar a los 10 bebés en el sexto piso”: el relato del médico que se convirtió en héroe tras el terremoto

El pediatra Germán Somoyar se encontraba con sus compañeros en la Clínica Panamericana de Apartadó (Antioquia) cuando ocurrió el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país.