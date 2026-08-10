“Corrí a buscar a los 10 bebés en el sexto piso”: el relato del médico que se convirtió en héroe tras el terremoto

El pediatra Germán Somoyar cargaba a un bebé mientras esperaba a que pasara el terremoto de magnitud 7,4 que ocurrió este lunes en Colombia, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Él se encontraba de turno en el Servicio de Hospitalización de Pediatría de la Clínica Panamericana de Apartadó (Antioquia) cuando sintió que las camillas comenzaron a moverse. En principio, creyó que el evento natural sería rápido y que se trataba de un temblor, pero su mente estaba en alerta debido a los recientes terremotos ocurridos en Venezuela, que han dejado hasta el momento más de 6.000 muertos. “En ese momento el terremoto inicialmente era leve, pero luego fue incrementando su intensidad y ahí empezó la gente a evacuar la clínica enseguida”,...