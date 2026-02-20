x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Marcas de streetwear paisa crecen al ritmo del reggaetón y ya mueven más de $140.000 millones al año

El fenómeno musical que suma más de 275 millones de oyentes mensuales en Spotify tiene un efecto directo en la economía local: marcas antioqueñas expanden tiendas, exportan y profesionalizan su operación.

  • La consolidación de Medellín como un escenario de exposición en el reggaetón a escala mundial impulsó una nueva generación de marcas urbanas con sello paisa. FOTO: CORTESÍA TRUE
    La consolidación de Medellín como un escenario de exposición en el reggaetón a escala mundial impulsó una nueva generación de marcas urbanas con sello paisa. FOTO: CORTESÍA TRUE
  • Eladio Carrión Undergold. FOTO: CORTESÍA
    Eladio Carrión Undergold. FOTO: CORTESÍA
  • FOTO: CORTESÍA TRUE
    FOTO: CORTESÍA TRUE
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

En Medellín la música no solo suena y se escucha literalmente en cada esquina, también pareciese que se viste. Llama poderosamente la atención que al pararse en una calle cualquiera del barrio Manrique o El Poblado, pueda escucharse una canción de J Balvin, Karol G, Maluma, Feid, Blessd o Ryan Castro retumbando desde un carro que va pasando, o en la casa de un vecino, mientras en la acera un grupo de jóvenes luce camisetas oversized -esas que son anchas y fácilmente llegan hasta las rodillas y las mangas hasta los codos-, gorras estructuradas y pantalones anchos con logos que hace seis años uno se atrevería a decir que no existían.

Y es que no es gratuito que desde la Alcaldía se escuche repetir la frase de que si Medellín fuera un país, estaría entre los cinco más escuchados del mundo en Spotify. Pues todos los artistas mencionados suman 275,528,201 millones de oyentes en Spotify.

Aunque moda urbana y reggaetón parecen industrias distintas, en la capital antioqueña hoy por hoy funcionan como un mismo engranaje económico. De hecho, es un nicho con mucho potencial: estimaciones de Fortune Business Insights, señalan que el mercado global de la moda urbana superó los US$371.090 millones en 2025.

En los últimos años se ha visto un fenómeno creciente en la ciudad de surgimiento de marcas como Monastery, True, Clemont, Undergold, Nea, Blow Up, que le aportan millones de dólares a la ciudad.

En el resto de América Latina, el panorama también es dinámico: la región registraría un crecimiento promedio anual de 18% entre 2025 y 2030, impulsado por la influencia de artistas y creadores, el auge del comercio digital y una mayor demanda de prendas con identidad y sello local, según datos de Euromonitor.

Pues ese fenómeno cultural tiene una consecuencia tangible: está impulsando un ecosistema de marcas locales que, bajita la mano, ya mueven más de $140.000 millones anuales y generan cerca de 300 empleos directos.

“Había un nicho disponible y una determinación paisa enorme por ocuparlo”, le cuenta Pedro Castellanos, fundador de Monastery y socio en Clemont y Nea a EL COLOMBIANO. Quien construyó un grupo empresarial que hoy suma 48 tiendas en Colombia y presencia en Estados Unidos y México, Puerto Rico, entre otros territorios.

Monastery, la primera de sus apuestas, cerró el último año con ventas por $80.000 millones. Clemont facturó $39.000 millones y Nea cerca de $3.000 millones. “Monastery abrió camino en un mercado que estaba monopolizado por compañías tradicionales que llevan 50 o 60 años. Lo hacen muy bien, pero no había marcas nuevas compitiendo fuerte”, explica.

La importancia del reggaetón en la moda urbana de las marcas paisas

Eladio Carrión Undergold. FOTO: CORTESÍA
Eladio Carrión Undergold. FOTO: CORTESÍA

Su lectura del fenómeno es clara: el auge del reggaetón fue una bendición empresarial. “Hemos sido afortunados. Los artistas han ayudado a posicionar las marcas. Algunos son amigos, otros se han acercado porque les gusta lo que hacemos. Con Ryan Castro hemos tenido colaboraciones puntuales; con futbolistas como Richard Ríos y acercamientos con James Rodríguez. El fútbol y la música han sido fundamentales”, afirma.

Y es que Monastery vistió a la Selección Colombia en eventos internacionales como la más reciente Copa América y ha trabajado de la mano de figuras del entretenimiento. Clemont, por su parte, ha vestido a artistas como Eladio Carrión, Tito el Bambino y J Álvarez.

Por otro lado, Nea se mueve en un segmento más juvenil y alternativo, cercano al trap, siendo la pie de cantantes como Miky Woodz. “Cada marca tiene su nicho. Monastery es lujo, Clemont es lujo urbano y Nea es streetwear puro. No competimos entre nosotros, aunque compartimos clientes”, aclara Castellanos.

Lea también: NEA, la marca de ropa con la que un paisa de 23 años sueña llegar a toda Colombia

Medellín como clúster de la moda urbana

FOTO: CORTESÍA TRUE
FOTO: CORTESÍA TRUE

Para él, Medellín tiene una ventaja estructural. “Aquí hay herencia textil, proveedores, conocimiento técnico. Pero también hay cultura. La ciudad respira moda urbana. No es una tendencia adoptada, es identidad”, dice. Esa combinación ha permitido que las marcas crezcan con rapidez y se profesionalicen.

El crecimiento no es improvisado. “De un 100% de nuestro enfoque, el 80% está en el producto. Tecnología en la tela, mejor durabilidad, excelencia. Cuando el producto es bueno, el mercadeo se vuelve más sencillo”, sostiene. Cita a Ralph Lauren y Lacoste como ejemplos de ADN consistente: “No se trata de cambiar todo el tiempo, sino de pulir”.

Entérese: Bogotá, Medellín y Cali lideran el consumo de moda urbana en Colombia, ¿cuáles son las prendas que más compran?

En paralelo, otras marcas consolidan el fenómeno. True, fundada por la antioqueña Daniela Valencia, vendió $20.000 millones en 2024 y exporta a siete países. Fue la primera colombiana en colaborar con la estadounidense New Era y ha trabajado con Maluma y New Balance. Undergold, que vistió a J Balvin y Karol G, vendió 250.000 unidades en 2025 y proyecta expansión hacia Puerto Rico, México y Europa.

Undergold, por su parte, en 2025 marcó un proceso de profesionalización con fichajes de directivos experimentados provenientes de industrias como Kodak y Línea Directa, enfocándose en áreas clave de gestión. El resultado: 250.000 unidades vendidas en 2025, un crecimiento del 100% en 2024 y proyecciones de 50% este año y 30% en 2026, con la expectativa de que la expansión internacional compense la madurez del mercado local.

Actualmente, Undergold opera cinco tiendas en Colombia y ya concretó su desembarco en Puerto Rico con un franquiciado para 2026. La marca negocia aperturas en México y Europa, incluyendo España, y trabaja en alianzas para entrar a Oriente Medio. Su línea femenina, aunque hoy representa el 15% de las ventas, duplica su tamaño cada año, lo que plantea un nuevo motor de crecimiento dentro del portafolio.

Conozca más: Clemont proyecta fuerte expansión internacional y crecimiento sostenible

Así pues, Castellanos insiste en que el fenómeno no es solo moda ni solo negocio. “Esto es hacer país. Entre las tres empresas generamos cerca de 300 empleos. Tenemos inventarios, proveedores, compromisos. No es vender y recoger. Es disciplina y responsabilidad”, afirma. Este año proyecta abrir diez tiendas de Monastery, trece de Clemont y dos de Nea.

El reto, dice, es seguir apostándole a Colombia pese a la incertidumbre económica. “Este país nos lo ha dado todo. Nosotros seguimos creyendo”.

Le puede interesar: Este paisa se inspiró en los ángeles y montó una marca que factura US$3,5 millones: aquí la historia

Temas recomendados

Cultura
Música
Economía
Empresas
Entretenimiento
Moda
Reguetón
Colombia
Antioquia
Medellín
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida