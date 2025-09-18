Destituyeron e inhabilitaron por 15 años a un policía que disparó y mató a dos civiles durante protestas en 2020

La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 15 años y seis meses al patrullero de la Policía John Antonio Gutiérrez Rodríguez, tras determinar su responsabilidad en la muerte de dos manifestantes durante las protestas sociales ocurridas el 9 de septiembre de 2020 cerca al CAI Verbenal, en el norte de Bogotá.
El Ministerio Público demostró en un fallo de primera instancia que, en el marco de las manifestaciones que se desarrollaban en la capital, el uniformado accionó su arma de dotación de forma injustificada y utilizó fuerza letal, impactando a dos de los civiles que se encontraban en el lugar y causándoles la muerte.
En la argumentación de su decisión, el ente de control disciplinario aseveró que el patrullero Gutiérrez Rodríguez tenía el deber constitucional y legal de “velar por el goce y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente la vida”.