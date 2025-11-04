El desplante de Petro a las víctimas de la Unión Patriótica que le va a salir caro al país: costó 3.700 millones y se tuvo que reagendar

El 11 de octubre de 2024 estaba previsto que el presidente Gustavo Petro encabezara el acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado colombiano por el exterminio de la Unión Patriótica, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el mandatario canceló su participación por un cuadro respiratorio, lo que llevó a suspender el evento que costó 3.700 millones de pesos y que ahora está nuevamente agendado tras un nuevo contrato de 3.997 millones de pesos.
El evento buscaba cumplir con la condena impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado colombiano por las violaciones a los derechos de más de 6.000 víctimas del partido político Unión Patriótica (UP), entre 1984 y 2006.
La organización y logística del acto fueron contratadas directamente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A., por 3.700 millones de pesos. El contrato contemplaba una comisión operativa del 7 % y la realización de seis eventos: uno principal en la Plaza de Bolívar de Bogotá y cinco encuentros territoriales en Meta, Norte de Santander, Tolima, Antioquia y Chocó.
Plaza Mayor debía encargarse del montaje de la tarima, sonido, pantallas, menaje, refrigerios, orquesta, 600 alojamientos y 879 desplazamientos nacionales e internacionales. La propuesta presentada por la empresa antioqueña ascendía a 3.319 millones de pesos, con una comisión del 7,2 %.