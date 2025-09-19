“Con criminales no se negocia: toca usar la fuerza pública y la justicia”: exconsejero de Duque responde a críticas de Petro sobre erradicación

La noticia de que Estados Unidos había descertificado a Colombia tomó por sorpresa al Gobierno de Gustavo Petro. Según relató el embajador en Washington, Daniel García Peña, fue el lunes —minutos antes de la alocución sobre salud— cuando funcionarios de la Casa Blanca le notificaron la decisión al presidente, un hecho que no ocurría desde la administración de Ernesto Samper, hace 29 años.
Es por eso que no fue hasta el siguiente día que el mandatario colombiano pudo hacer una alocución rindiendo cuentas sobre las cifras y medidas tomadas en relación a la erradicación de cultivos ilícitos. Durante la misma, lanzó duras acusaciones contra el Gobierno de Iván Duque.