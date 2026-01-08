Medellín cerró 2025 con 276 muertes en las vías: 162 eran motociclistas y 100 peatones

Aunque Medellín terminó 2025 con una leve disminución en muertos en las vías del 11,8% frente al 2024, la ciudad registró cifras preocupantes. Según el informe del Observatorio de Movilidad de Medellín, con corte al 1 de enero de 2026, 276 personas murieron en 2025; en promedio, más de 23 personas fallecieron cada mes en hechos ocurridos en calles y carreteras del Distrito.
En el análisis de los casos, el informe indica que las hipótesis más frecuentes asociadas a los siniestros fueron la impericia en el manejo, la desobediencia a las normas de tránsito, el exceso de velocidad y el cruce sin observar.
Durante 2025, las motocicletas continuaron encabezando las cifras de siniestralidad: 162 personas murieron mientras se desplazaban en moto, prácticamente el mismo número del año anterior. A este grupo se suman 100 peatones fallecidos, lo que ratifica la alta vulnerabilidad de quienes caminan por la ciudad.
“Medellín, la ciudad metropolitana, prácticamente tiene un muerto al día en temas de tránsito, principalmente motociclistas atropellando peatones”, explicó José Fernando Ángel, arquitecto urbanista y exsecretario de Movilidad de Medellín.