Directora del ICBF asegura que “están desconcertados” por el caso de Valeria Afanador y que “ya debería haber indicios”

El 12 de agosto, Valeria Afanador estuvo jugando algunas horas en la reja trasera de su colegio. Entraba y salía por una pequeña abertura mientras la cámara de seguridad registraba sus movimientos. Sin embargo, en horas de la tarde, los videos muestran a Valeria saliendo, pero nunca regresando. Desde entonces no se sabe nada.
En contexto: Hallaron cuerpo desmembrado en Cajicá en medio de la búsqueda de la niña Valeria Afanador.
200 personas han estado involucradas en su búsqueda. Incluso la Interpol emitió una alerta amarilla. No hay pistas, ni hallazgos. Ante la desesperación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se pronunció al respecto.