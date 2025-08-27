Deportistas se tomarán el Congreso para protestar por la reducción de recursos

Desde semanas atrás, varios deportistas han mostrado públicamente su inconformidad por una reducción del presupuesto para el deporte por parte del Gobierno Nacional para el 2026. Este miércoles alzarán su voz en el Congreso. Deportistas y familiares de los atletas tendrán un espacio ante la plenaria de la Cámara de Representantes para exponer su molestia con la decisión de la administración de Gustavo Petro. Antes de dicha intervención están haciendo un platón en la Plaza Bolívar. Lea también: Medallistas olímpicos reclaman el olvido del Gobierno Petro hacia el deporte La intervención ante los congresistas será a las 2:00 p. m., y estarán presentes, según lo pudo conocer el medio As, los deportistas paralímpicos Sharit Yunque Fernández, Fabio Torres Silva, la madre de la paranadadora Sara Vargas y la exnadadora artística y levantadora de pesas Daniela Ramos Martínez.

¿Cuál es la molestia de los deportistas con el Gobierno Nacional?

A falta de confirmarse oficialmente el Presupuesto General de la Nación para el 2026, ya se ha dado a conocer por parte del Gobierno Nacional la intención de reducir drásticamente los recursos para el deporte en el territorio nacional. Tal como ha sido la tendencia en el gobierno de Gustavo Petro, cada vez son menos los recursos para los atletas colombianos, pues de un presupuesto de $1,3 billones en 2024, la cartera pasaría a $464 mil millones en 2025 y, según el proyecto oficial del Gobierno, se desplomaría aún más a $312 mil millones en 2026. Es decir, en apenas dos años, se eliminaría más del 75% de los recursos asignados al deporte nacional.

Ante esta situación, reconocidas caras del deporte como el exciclista profesional Rigoberto Urán, el gimnasta Ángel Barajas, el pesista Jeison López y jugadores de la Selección Femenina de Fútbol subcampeonas de la Copa América.

“Lo único que les quiero decir es que el deporte es demasiado importante para transformar la juventud de Colombia. [...] El llamado que le hago al Gobierno es con mucho amor y respeto, porque el deporte es vida, salud, además genera un turismo importante”, manifestó en un video el medallista olímpico de Londres 2012.