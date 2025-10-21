La mayoría de las denuncias penales en Colombia no llega a juicio: el 93 % se queda en su fase inicial, según informe

Más del 93 % de las denuncias penales en Colombia no supera la primera fase de investigación, según un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia. El estudio, con corte al 4 de febrero de 2025, analiza el desempeño del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) durante el último año y muestra que la mayoría de los casos se quedan en la etapa de indagación, sin llegar a imputación o juicio. El documento, elaborado con datos de la Fiscalía General de la Nación y otras entidades del sector justicia, evidencia que nueve de cada diez procesos abiertos en 2024 no tuvieron avances sustanciales y que el inventario de casos activos sigue creciendo. En la práctica, la indagación se ha convertido en un punto de retención donde los expedientes se acumulan durante meses o años, sin resolución judicial.

El informe señala que esta etapa concentra también el 97,9 % de los casos inactivos, es decir, los archivados, suspendidos o sin movimiento procesal. Esto indica que la mayoría de las investigaciones se cierran sin definir responsabilidades penales ni ofrecer una respuesta efectiva a las víctimas. Durante 2024 se registraron 1.871.244 nuevas noticias criminales bajo la Ley 906 de 2004, de las cuales el 50,8 % seguía activa al cierre del año y el 49,2 % restante ya se encontraba inactiva. Al comenzar 2025, el Sistema Penal Oral Acusatorio acumulaba 3.419.076 casos activos, lo que representa un aumento del 12,9 % frente al año anterior.

Los casos que entran y salen del sistema

Para 2024, el SPOA recibió 1.871.244 nuevas denuncias, lo que representó un incremento de apenas 0,4 % frente a 2023. Aunque leve, esta variación refleja un comportamiento mixto en los tipos de procesos. Los delitos querellables —aquellos que requieren denuncia formal de la víctima— aumentaron 8,4 %, mientras que las denuncias directas disminuyeron 3 % y los casos iniciados de oficio por la Fiscalía bajaron 2,2 %. El informe también evidencia un descenso en la capacidad de evacuación de los casos. En 2024, la Fiscalía cerró o finalizó 1.455.495 noticias criminales, lo que representa una reducción del 23,7 % frente al año anterior. Es decir, por cada caso que sale del sistema, más de uno nuevo ingresa, lo que alimenta la congestión y aumenta el inventario general. De acuerdo al informe: "El panorama es desalentador: el sistema no está resolviendo los delitos, sino gestionando su propia congestión mediante la renuncia a investigarlos". El archivo de diligencias fue el principal mecanismo de cierre, concentrando más del 80 % de las salidas. Este grupo incluye los procesos sin pruebas suficientes, las denuncias retiradas y los casos detenidos por inasistencia del denunciante. Por último, aunque no resaltan tanto, también se registraron cierres por inactivación debido a acumulación o conexidad procesal, cuando varias investigaciones se unifican.

Un sistema que no resuelve

Aunque en los últimos años se han adoptado mecanismos para acelerar los procesos, los resultados muestran que la justicia penal en Colombia sigue sin avanzar al ritmo esperado. El 69,1 % de las denuncias ingresadas en 2024 se tramitó mediante el procedimiento penal abreviado, creado por la Ley 1826 de 2017 para reducir la duración de los procesos. Este modelo, que limita el trámite a dos audiencias —la concentrada y el juicio oral—, se aplica principalmente a delitos menores o querellables.