Organizaciones de pacientes y oposición piden investigar uso de recursos de la salud para hacer campaña a Iván Cepeda

La exclusiva publicada por EL COLOMBIANO sobre la utilización de Equipos Básicos de Salud para promover la campaña presidencial de Iván Cepeda en La Guajira provocó una oleada de reacciones desde distintos sectores políticos, organizaciones de pacientes y asociaciones del sector salud. En contexto: Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira Según la denuncia conocida por este diario, funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth, en La Guajira, centro asistencial intervenido por el Gobierno de Gustavo Petro, visitaron en los últimos días varias rancherías de la zona rural del municipio para promover abiertamente la candidatura del senador del Pacto Histórico. De acuerdo con el material, entre videos y fotografías, los funcionarios reunían a habitantes de las comunidades y les explicaban cómo votar por Cepeda utilizando tarjetones y material publicitario de ese partido político.

Organizaciones de pacientes piden investigaciones por uso político de recursos públicos

Una de las primeras reacciones provino de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), que calificó la situación como una denuncia de “extrema gravedad”. Vea aquí: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja La organización recordó que los Equipos Básicos de Salud son financiados con recursos públicos destinados exclusivamente a garantizar atención médica en los territorios y no para actividades de carácter electoral o político.

“Los Equipos Básicos de Salud se financian con recursos públicos para llevar atención médica a las comunidades, no para hacer política”, señaló la entidad en un mensaje público, en el que además cuestionó quién está vigilando estos recursos y dónde se encuentran los organismos de control encargados de supervisarlos. La federación pidió la intervención de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo.

Pacientes Colombia habla de hechos de corrupción

Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones en todo el país, también se pronunció tras conocerse la denuncia y recordó que los Equipos Básicos de Salud tienen funciones específicas relacionadas con la atención y prevención en salud. A través de sus redes sociales, la organización sugirió que los hechos revelados podrían constituir presuntos actos de corrupción y pidió la actuación de organismos nacionales e internacionales. Le puede interesar: Con datos acomodados, MinSalud niega la crisis del sistema por cierre de servicios Entre las entidades mencionadas se encuentran la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Senadores de oposición cuestionan al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo

Desde el Congreso también surgieron fuertes cuestionamientos. El senador del Centro Democrático, Andrés Forero, aseguró que mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a medicamentos y tratamientos médicos, los Equipos Básicos de Salud estarían siendo utilizados para promover la candidatura de Cepeda. El congresista criticó al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y se preguntó si estas actuaciones hacen parte de la denominada “revolución ética” defendida por el Gobierno Nacional. Asimismo, hizo referencia al superintendente nacional de Salud, Luis Carlos Leal Quintero, cuestionando su papel frente a las denuncias que involucran al sector. Vea también: Estos son los ministros de Petro que serían investigados por Procuraduría por presunta participación en política

Álvaro Uribe vincula la estrategia con experiencias de Petro en Bogotá

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también reaccionó a la publicación y aseguró que el presidente Gustavo Petro ya había implementado estrategias similares durante su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Según Uribe, el Gobierno ha expandido estos grupos a nivel nacional con fines políticos y electorales. “Petro ensayó estos grupos en la Alcaldía de Bogotá para hacer política y ha llenado al país de los mismos para imponer a Cepeda en el proceso de hacer de Colombia una sucursal chavista”, comentó. Las declaraciones del exmandatario elevaron aún más el tono del debate político alrededor de la investigación.

Ciudadanos denuncian politización del sistema de salud

Las reacciones no se limitaron a dirigentes políticos y organizaciones. Diversos usuarios en redes sociales también expresaron preocupación por lo que consideran una creciente politización del sistema de salud. Más noticias: Votantes en Colombia “tienen que tomar decisiones fuertes” en 2026: líder en salud mundial Entre los comentarios más difundidos se encuentran críticas al Gobierno por, según los usuarios, abandonar la construcción de un sistema basado en criterios técnicos y científicos para privilegiar estructuras de clientelismo y propaganda política.