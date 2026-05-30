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Cuerpos de disidentes muertos en Guaviare tenían explosivos para atentar contra la Fuerza Pública

Se confirmó que al menos 48 cuerpos fueron recuperados tras el conflicto entre dos estructuras de las disidencias de las Farc. El combate ocurrió cerca de una escuela rural.

  • El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los cuerpos recuperados en Guaviare tenían explosivos. FOTO: Colprensa
    El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que los cuerpos recuperados en Guaviare tenían explosivos. FOTO: Colprensa
El Colombiano
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Colprensa
hace 1 hora
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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que algunos de los cuerpos recuperados en el Guaviare, tras los combates entre miembros de las disidencias de de Calarcá y de Mordisco, portaban explosivos.

“Algunos de los cuerpos venían con artefactos explosivos, y lo único que pretendían, muy seguramente, es que cuando los abordaran en una aeronave o en un vehículo de la Fuerza Pública, los hicieran explotar. Estos criminales solamente piensan en asesinarlos”, indicó el ministro Sánchez.

Lea también: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

En total, 48 cuerpos habrían sido recuperados por el Cuerpo de Bomberos, la MAPP-OEA, la Misión de Verificación de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Gobernación del Guaviare y la Alcaldía de San José de Guaviare. La identificación plena de los restos y las causas de su deceso se conocerán en las próximas horas.

La Defensoría del Pueblo expresó que en esas labores colaboró la comunidad. “Reconocemos a las comunidades que fueron las primeras en responder ante esta situación y quienes, en medio de las dificultades derivadas de la confrontación armada, contribuyeron a la recuperación y resguardo de los cuerpos hasta la llegada de las instituciones. No obstante, advertimos que ninguna comunidad debe verse expuesta a asumir este tipo de labores ni a los riesgos asociados a las hostilidades”.

Los combates, que duraron alrededor de cuatro días, se habrían generado tras un ataque sorpresa. A través de un comunicado, Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aseguró que 100 guerrilleros del frente Isaías Carvajal se encontraban en su campamento en la vereda La Siberia cuando supuestamente fueron sorprendidos por más de 200 unidades de Néstor Gregorio Vera, más conocido como Iván Mordisco.

El conflicto se dio en proximidades a una escuela rural, lo que ya tenía preocupadas a las autoridades. Los combates habrían culminado, según Calarcá, con la retirada de las tropas de su oponente y más de 50 muertos. Esa información, sin embargo, no ha sido confirmada por ninguna autoridad.

Siga leyendo: Solo 10 de los 48 cuerpos hallados en Guaviare han sido identificados tras combates entre disidencias

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