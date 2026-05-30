Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira

Funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el gobierno de Gustavo Petro, visitaron en días recientes las rancherías de la zona rural de ese municipio para hacerle campaña abiertamente al candidato Iván Cepeda.
EL COLOMBIANO conoció videos e imágenes que muestran cómo reúnen a los pobladores, con tarjetón en mano y publicidad del Pacto Histórico, para hacer pedagogía del voto al candidato petrista.
En uno de los videos, una funcionaria que habla en wayuunaiki, les pregunta: “¿ya saben por quién van a votar?” Y las personas, al unísono, le contestan: “por Cepeda”, según la traducción de una fuente de la región.