Exclusivo | Así le hacen campaña a Cepeda los equipos básicos del MinSalud en La Guajira

En uno de los videos, una funcionaria que habla en wayuunaiki , les pregunta: “¿ya saben por quién van a votar?” Y las personas, al unísono, le contestan: “por Cepeda”, según la traducción de una fuente de la región.

EL COLOMBIANO conoció videos e imágenes que muestran cómo reúnen a los pobladores, con tarjetón en mano y publicidad del Pacto Histórico, para hacer pedagogía del voto al candidato petrista.

Funcionarios identificados con chalecos y gorras del Hospital de Nazareth en La Guajira, intervenido por el gobierno de Gustavo Petro, visitaron en días recientes las rancherías de la zona rural de ese municipio para hacerle campaña abiertamente al candidato Iván Cepeda.

Otro de los funcionarios tiene una especie de talonario en las manos donde hay tarjetones, pero también la publicidad de Cepeda.

Este hecho coincide con una serie de episodios en las últimas semanas en los que el Ejecutivo ha estado volcado a hacerle campaña al candidato de la continuidad, empezando por el propio presidente Petro que tiene 10 investigaciones por posible participación en política en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, el órgano que tiene competencia para investigarlo.

Por otra parte, un tercio del gabinete de Petro está siendo investigado por la Procuraduría, también por participar en política. La ley prohíbe que funcionarios hagan campaña por un candidato porque podrían estar utilizando recursos del Estado para esos fines. Podría decirse que eso ha sucedido con todos gobiernos, pero bajo el actual algunos sectores dicen que “descarado” el uso de tarimas, eventos, buses y dinero para hacerle campaña a Cepeda.

En días recientes, el Gobierno decidió hacer eventos con el presidente Petro en ciudades del Caribe donde el candidato petrista estaría perdiendo el pulso contra Abelardo de la Espriella. Fuentes de Presidencia dicen que tenían lista la estrategia desde hace semanas, pero que al Presidente “le tocó salir a ayudarle a Cepeda porque él está muy confiado”. Por esa razón, el mandatario ha dado varias entrevistas y ha hecho videos con todo tipo de influencers.



