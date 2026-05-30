EE. UU. amenaza con reanudar la guerra contra Irán por desacuerdos en las negociaciones

Estados Unidos aseguró este sábado que tiene los medios para reanudar la guerra contra Irán, tras insistir en que cualquier acuerdo de paz solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”.
Teherán y Washington llevan semanas inmersos en conversaciones indirectas con el fin de poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio, pero el desenlace es incierto, especialmente tras los enfrentamientos de esta semana, los más graves desde la entrada en vigor de una tregua el 8 de abril.
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Fuentes en Washington mencionaron el jueves un marco de acuerdo con una prórroga de 60 días del alto el fuego, pero las negociaciones siguen encalladas.