Denuncian abuso a niña de 3 años en jardín infantil de Bogotá y su madre acusa negligencia institucional

Una madre denunció el presunto abuso sexual contra su hija de tres años dentro del Jardín Infantil Stanford, señalando como responsable a un docente identificado como “Mr. Jonathan”. Esto responde la institución.

    Denuncian abuso de niña de 3 años en jardín infantil. Foto: Getty
Saray González Toro
hace 4 horas
bookmark

Las alarmas se encendieron en el sector educativo tras conocerse la grave denuncia de una madre contra el Jardín Infantil Stanford, ubicado al norte de Bogotá. Según el testimonio, su hija de tres años, habría sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de un docente identificado como ‘Mr. Jonathan’. Se dio cuando la niña confesó, con la inocencia propia de su edad, que el profesor aprovechaba las clases de ballet para abusar de ella, presentándolo como un “juego”.

El caso fue dado a conocer públicamente por la madre de la menor en entrevista con Blu Radio. Según el testimonio entregado, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija durante las últimas semanas y que, tras insistir en preguntarle qué ocurría, la niña habría señalado a un docente de la institución.

”Ella me dice que su Mr. Jonathan le toca su parte íntima, pero que es un juego, sale corriendo... Me dice que en su clase de ballet, ella estaba con su vestido, Mr. Jonathan entra, le toca sus partes íntimas, se las toca como el tambor de Misanita... y que se lo toca así como cosquillitas”, contó la madre.

La familia sostiene que, tras acudir a un centro hospitalario, el personal de psicología y trabajo social confirmó la agresión. Sin embargo, la madre denuncia negligencia y encubrimiento por parte del jardín, ya que asegura que la institución se negó a entregar los datos completos del profesor, afirmando que la rectora se mostró “ajena al caso” y más preocupada por proteger el nombre del colegio, pues se le solicitó no compartir la situación con otros padres para evitar “especulaciones”.

Entérese: Condenan a más de 40 años al pastor que abusó de su hijastra en Caldas: esta fue la pena que recibió

“La rectora siempre está respaldando el nombre del jardín, el nombre del profesor... me decía: ‘tengo que hablar primero con el profesor, tengo que escuchar su testimonio’. Hasta el momento el colegio dice que eso se tiene que mantener reservado, solo con ellos”. manifestó

Por su parte, la rectora del Jardín Stanford, Angela Correa Céspedes, emitió un comunicado oficial con fecha del 4 de marzo de 2026 para fijar la posición del Jardín, e informó que el docente ha sido retirado de su cargo, aunque de forma “temporal”, puesto que el colegio aún no cuenta con “pruebas”. Además, Correa Céspedes hizo un llamado a mantener los procedimientos de manera interna para no entorpecer la investigación de las autoridades competentes.

Le puede interesar: Juicio sí, cárcel no: el pulso en la Corte por el futuro de los congresistas del caso UNGRD

“Entiendo la angustia como mujer, como madre, como funcionaria y sobre todo como rectora... llegar a alterar el debido proceso con nombres propios vulneraría la confidencialidad”, manifestó Correa en el documento. Aunque el jardín infantil sostiene que el caso ya está en manos de las autoridades competentes y bajo seguimiento interno de la organización, hasta el momento no ha ofrecido una respuesta que atienda con claridad la gravedad de lo ocurrido.

La madre también ha expresado su frustración por las dificultades que ha enfrentado al intentar formalizar la denuncia ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Según relató, al acudir a la entidad para iniciar el proceso, le indicaron que debía esperar debido a la alta demanda de citas, una respuesta que le generó mayor angustia ante la situación que denuncia.

Siga leyendo: Supersalud pasó de 57 contratistas en 2022 a 467 en enero de 2026; esto han gastado

