Denuncian abuso a niña de 3 años en jardín infantil de Bogotá y su madre acusa negligencia institucional

Las alarmas se encendieron en el sector educativo tras conocerse la grave denuncia de una madre contra el Jardín Infantil Stanford, ubicado al norte de Bogotá. Según el testimonio, su hija de tres años, habría sido víctima de tocamientos inapropiados por parte de un docente identificado como ‘Mr. Jonathan’. Se dio cuando la niña confesó, con la inocencia propia de su edad, que el profesor aprovechaba las clases de ballet para abusar de ella, presentándolo como un “juego”. El caso fue dado a conocer públicamente por la madre de la menor en entrevista con Blu Radio. Según el testimonio entregado, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su hija durante las últimas semanas y que, tras insistir en preguntarle qué ocurría, la niña habría señalado a un docente de la institución. ”Ella me dice que su Mr. Jonathan le toca su parte íntima, pero que es un juego, sale corriendo... Me dice que en su clase de ballet, ella estaba con su vestido, Mr. Jonathan entra, le toca sus partes íntimas, se las toca como el tambor de Misanita... y que se lo toca así como cosquillitas”, contó la madre.

La familia sostiene que, tras acudir a un centro hospitalario, el personal de psicología y trabajo social confirmó la agresión. Sin embargo, la madre denuncia negligencia y encubrimiento por parte del jardín, ya que asegura que la institución se negó a entregar los datos completos del profesor, afirmando que la rectora se mostró "ajena al caso" y más preocupada por proteger el nombre del colegio, pues se le solicitó no compartir la situación con otros padres para evitar "especulaciones". "La rectora siempre está respaldando el nombre del jardín, el nombre del profesor... me decía: 'tengo que hablar primero con el profesor, tengo que escuchar su testimonio'. Hasta el momento el colegio dice que eso se tiene que mantener reservado, solo con ellos". manifestó