Policía investiga 14 macrocasos de posibles delitos electorales en los próximos sufragios

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, investigación una presunta distribución de dinero para comprar votos.

  El ministro de Defensa Nacional, general (r) Pedro Sánchez. FOTO: CORTESÍA MINDEFENSA.
    El ministro de Defensa Nacional, general (r) Pedro Sánchez. FOTO: CORTESÍA MINDEFENSA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 5 horas
bookmark

La Policía tiene en sus manos 14 macrocasos relacionados con planes para la comisión de delitos electorales, de cara a las próximas votaciones legislativas y presidenciales en Colombia.

Así lo reveló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa realizada este lunes, en la cual se presentó el despliegue de la Fuerza Pública para el Plan Democracia.

“Tenemos información al respecto de una posible distribución de dinero con el propósito de comprar votos, y quien elige así o se hace elegir así está generando corrupción en quienes serán nuestros futuros legisladores. Eso no lo podemos permitir”, declaró Sánchez.

Puede leer: Partido MIRA denunció posibles irregularidades en votaciones de los colombianos en el exterior

El ministro no dio detalles sobre esas investigaciones en curso, aunque advirtió que el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E) priorizó ocho departamentos, lo que da una pista de dónde podrían estar fraguando dichos planes.

Esos lugares son Antioquia, Cauca, Norte de Santander, César, Chocó, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca, “en donde se concentran los 127 municipios con distintos tipos de amenaza al proceso electoral”, reportó el ministerio.

La Fuerza Pública movilizará 246.000 uniformados para custodiar las elecciones en 13.493 puestos de votación.

A la fecha, los uniformados han participado en anillos de seguridad en 3.487 eventos de proselitismo político, desplegando 51.000 integrantes de las distintas fuerzas.

Lea más: “El verdadero fraude está por fuera de las tareas de la Registraduría”: Penagos

A las investigaciones reservadas que adelanta la Policía, se suman las quejas de supuesto riesgo de fraude electoral que lanzó la semana pasada el presidente Gustavo Petro, aunque sin presentar ninguna evidencia.

Los señalamientos han provocado reacciones en múltiples entidades de control, como la Registraduría, la Defensoría y la Procuraduría, que pidieron no politizar más el proceso.

“El verdadero fraude electoral está por fuera de las tareas que realiza la Registraduría”, le contestó a Petro el registrador nacional, Hernán Penagos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Hasta $50 millones de recompensa para quienes delaten compra de votos en las elecciones

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son los macrocasos de delitos electorales?
Son investigaciones a gran escala que agrupan denuncias sobre planes estructurados para cometer delitos como compra de votos, constreñimiento al elector o alteración de resultados en regiones específicas.
¿Cuándo son las elecciones legislativas en Colombia?
Las elecciones para Congreso (Senado y Cámara) se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo de 2026 en todo el territorio nacional.
¿Cómo denunciar un posible fraude electoral?
Los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de la plataforma Uriel

Utilidad para la vida