Defensoría alerta riesgos y crisis humanitaria en Chocó por enfrentamientos entre el ELN y disidencias

La Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana para el municipio de El Litoral del San Juan, en Chocó, ante el riesgo de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) contra la población.
Según la entidad, la advertencia se fundamenta en la alta probabilidad de enfrentamientos entre el Frente de Guerra Occidental Che Guevara, del Ejército de Liberación Nacional, y el Frente Jaime Martínez, perteneciente al Bloque Occidental Jacobo Arenas, adscrito al denominado Estado Mayor Central.