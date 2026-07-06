Defensoría del Pueblo alerta por hechos violentos atribuidos al ELN en ocho departamentos del país: pide reforzar las medidas de protección

La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por una serie de hechos de violencia e intimidación atribuidos al Ejército de Liberación Nacional (ELN), registrados durante los últimos días en el marco de la conmemoración del aniversario número 62 de ese grupo armado.
Los hechos ocurrieron en los departamentos de Risaralda, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, Nariño y Guainía, donde se reportaron ataques armados, hostigamientos, explosivos, instalación de banderas y símbolos alusivos al ELN, además de otras acciones que, según la entidad, afectaron a la población civil.