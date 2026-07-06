Alcalde panameño instaló AirTags en ayudas humanitarias enviadas a Venezuela y se llevó una gran sorpresa al ver la ubicación

La llegada de ayuda humanitaria a Venezuela para atender a los damnificados del doble terremoto del 24 de junio quedó envuelta en una controversia tras la difusión de versiones sobre presuntos desvíos de algunos cargamentos y las dificultades que enfrentan particulares y organizaciones para hacer llegar las donaciones al país.
La discusión comenzó luego de que Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, revelara a medios internacionales que decidió instalar dispositivos electrónicos de rastreo AirTag dentro de algunos productos enviados como ayuda humanitaria, entre ellos pañales, botellas de agua y detergentes. El propósito, explicó, era ofrecer transparencia a los ciudadanos panameños sobre el destino de las donaciones.