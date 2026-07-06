Alcalde panameño instaló AirTags en ayudas humanitarias enviadas a Venezuela y se llevó una gran sorpresa al ver la ubicación

La llegada de ayuda humanitaria a Venezuela para atender a los damnificados del doble terremoto del 24 de junio quedó envuelta en una controversia tras la difusión de versiones sobre presuntos desvíos de algunos cargamentos y las dificultades que enfrentan particulares y organizaciones para hacer llegar las donaciones al país. La discusión comenzó luego de que Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá, revelara a medios internacionales que decidió instalar dispositivos electrónicos de rastreo AirTag dentro de algunos productos enviados como ayuda humanitaria, entre ellos pañales, botellas de agua y detergentes. El propósito, explicó, era ofrecer transparencia a los ciudadanos panameños sobre el destino de las donaciones.

La Alcaldía de Ciudad de Panamá coordinó la recolección de cerca de 100 toneladas de ayuda, de las cuales ya ha despachado más de la mitad, sumándose a los envíos realizados por el Gobierno panameño. Hasta el momento se han realizado diez vuelos, el más reciente con 16 toneladas distribuidas en 68 palets.

¿Qué mostraron los dispositivos de rastreo?

Según explicó Mizrachi a EFE, cuatro de los rastreadores continúan ubicados en La Guaira, mientras que uno registra una localización en Maturín, estado Monagas, a unos 416 kilómetros de Caracas. Sin embargo, el alcalde fue enfático en señalar que no cuenta con suficiente conocimiento sobre la geografía venezolana para sacar conclusiones. Incluso planteó que el dispositivo podría estar en poder de una persona desplazada que recibió la ayuda originalmente destinada a otro damnificado. “Siempre hay conspiración”, comentó al referirse a las especulaciones surgidas en redes sociales, aunque insistió en que mantiene la confianza en el proceso de distribución, especialmente porque ya tenía programado el envío de otro avión con 18 toneladas de asistencia.

Gobierno venezolano desmiente a Alcaldía de Ciudad de Panamá

La versión fue desmentida por Venezuela. TeleSUR, medio estatal venezolano, aseguró que las denuncias sobre un supuesto desvío de la ayuda eran falsas y buscaban construir una matriz de opinión negativa sobre la atención brindada por el Gobierno venezolano a las víctimas del terremoto. Según ese medio, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) investigó el caso y localizó el dispositivo de rastreo en el estado Monagas, en poder de una persona afectada por los terremotos en La Guaira que habría recibido la ayuda distribuida por el Estado venezolano. Con base en esa investigación, el Gobierno venezolano concluyó que no existió ningún desvío de la asistencia humanitaria.

Denuncias de obstáculos en la frontera colombo-venezolana para el ingreso de ayuda

La controversia también despertó inquietud entre empresarios antioqueños que decidieron solidarizarse con las comunidades afectadas por el terremoto mediante el envío de ayuda humanitaria. Aunque varias compañías locales realizaron donaciones, en las últimas horas ha aumentado la incertidumbre por las denuncias relacionadas con presuntos obstáculos para ingresar la asistencia al territorio venezolano. Las preocupaciones crecieron tras los videos publicados por la influencer colombiana Andrea Valdiri, quien relató las dificultades que enfrentó para transportar ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela.

¿Qué obstáculos denuncian voluntarios y ciudadanos?

Durante su recorrido por carretera desde La Guajira, Valdiri aseguró que debió detenerse en Maicao para realizar los trámites de su vehículo y someter toda la carga a un proceso aduanero que tomó alrededor de ocho horas. Además, indicó que tuvo que enfrentar un bloqueo ocasionado por un paro indígena y que solo logró continuar gracias al apoyo de contactos que facilitaron los procedimientos. Su relato coincide con otras denuncias difundidas en redes sociales por ciudadanos y voluntarios que afirman haber encontrado dificultades para cruzar la frontera con donaciones. Le puede gustar: Equipo de rescatistas colombiano se retira tras nueve días de misión en Venezuela: así fue su labor De acuerdo con información publicada por Infobae, la voluntaria Ana Corina Mariño manifestó que las autoridades venezolanas exigen salvoconductos que no son otorgados a todos los particulares interesados en llevar ayuda humanitaria. Según ese reporte, esta situación ha provocado que grandes cantidades de alimentos, medicinas y ropa permanezcan represadas en centros de acopio ubicados en Cúcuta y en municipios fronterizos venezolanos como San Antonio del Táchira. Asimismo, algunos voluntarios aseguran que han debido utilizar rutas alternas, consideradas de mayor riesgo, para intentar ingresar las donaciones. No obstante, hay que decir que el domingo 5 de julio, Valdiri publicó en sus redes sociales que la ayuda finalmente pudo llegar a Caracas.

¿Cómo se está distribuyendo la ayuda humanitaria?