Drones y expansión criminal: Defensoría emite alerta temprana en El Peñol y El Tambo, Nariño

En un informe que evidencia la evolución del conflicto armado en el suroccidente del país, la Defensoría del Pueblo emitió este jueves la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 005 de 2026. El documento advierte que las comunidades de El Peñol y El Tambo se encuentran bajo el fuego cruzado de una disputa territorial que ahora incluye el uso indiscriminado de drones.
El reporte detalla una preocupante evolución en las tácticas de los grupos armados ilegales. Desde finales de 2025, el uso de sistemas aéreos no tripulados se ha convertido en una problemática constante para los habitantes y las instituciones locales.
Entérese: Dron cargado de explosivos cayó sobre una casa y mató a tres personas en Segovia, Antioquia