El Metro anuncia nuevas opciones para los usuarios que aún no renuevan su Cívica, ¿cuáles son?

Ante la cantidad de usuarios que aún no renuevan su tarjeta Cívica Classic —aquellas que fueron adquiridas entre 2007 y 2014 y no permiten recargas a través de canales virtuales—, el Metro de Medellín confirmó la implementación de nuevas estrategias para que el proceso se agilice y sea aún más fácil hacer el trámite. Lea más: Metro amplió hasta junio el plazo para renovar tarjeta Cívica, ¿qué pasa si no lo hace? Una de las medidas fue optar por jornadas exclusivas de renovación, las cuales se realizarán los sábados 28 de febrero, 14 y 21 de marzo entre las 8:30 a.m. y las 5:30 p.m. en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) de Niquía, Acevedo P, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier. Cabe aclarar que esas tres fechas solo se atenderá a personas que vayan a actualizar su Cívica Classic, no estarán disponibles otro tipo de servicios.

Además, adicional a los puntos ya conocidos, esos mismos días se habilitarán puntos temporales en las estaciones Sabaneta y Cisneros (occidente) y Acevedo P (suroccidente). “Invitamos a todos nuestros usuarios a aprovechar estas fechas en las cuales tendremos jornadas especiales y personal adicional para facilitar el cambio de la tarjeta Cívica. Este proceso no tiene ningún costo para nuestros viajeros, es un cambio totalmente gratuito, y esperamos que se acerquen a nuestros Puntos de Atención al Cliente para hacer la actualización”, dijo Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente del Metro de Medellín. Entérese: Metro de Medellín recibe nuevas ruedas para los 80 trenes del sistema y avanza en su modernización Cabe aclarar que en un principio, el trámite podía hacerse hasta el 15 de marzo del presente año; sin embargo, como aún faltan muchas tarjetas por actualizar y ante el “enredo” de varios usuarios, el plazo se amplió hasta el 30 de junio de 2026. “Se estima que 200.000 tarjetas Cívica Classic sean renovadas (representa el 5 % del total de tarjetas activas) y hasta el momento más de 46.000 se han cambiado, por eso la Empresa hace un llamado a los usuarios que cumplen las condiciones para que aprovechen las jornadas especiales y los puntos temporales habilitados durante las próximas semanas”, detalló el Metro en un comunicado oficial. Preguntas frecuentes sobre el tema:

Si no me corresponde renovar mi Cívica, pero lo quiero hacer porque se me perdió o dañó, ¿cómo procedo?

“Eso se conoce como una renovación de Segunda Vía que, a diferencia de la renovación que estamos haciendo, sí tiene un costo de $12.100. El trámite puede efectuarse en los mismos puntos de atención dispuestos en las cinco estaciones mencionadas”.

¿Todas las Cívicas nuevas tendrán NFC para activar el saldo? ¿Cómo se hace?