Cargadores individuales de carros eléctricos ponen en jaque energía de conjuntos residenciales

La movilidad eléctrica en Colombia dejó de ser promesa y se volvió realidad comercial. Pero el crecimiento acelerado de vehículos eléctricos está abriendo un frente inesperado: la estabilidad eléctrica en unidades residenciales.
Según cifras de la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible, en 2025 se vendieron cerca de 254.000 vehículos en el país, de los cuales 19.000 fueron eléctricos.
La participación aún es pequeña en proporción, pero el ritmo de expansión es suficiente para poner presión sobre la infraestructura existente.
