Defensoría rechaza “juicio revolucionario” del ELN a funcionarios del CTI secuestrados; exige acciones del Gobierno Petro

La defensora del pueblo, Iris Marín, rechazó con contundencia el anuncio realizado por el Ejército de Liberación Nacional sobre la supuesta imposición de un “juicio revolucionario” contra funcionarios del CTI y policías secuestrados en Arauca, y aseguró que ninguna acción de este tipo legitima la privación de la libertad de los uniformados.
“Es inadmisible”, afirmó Marín al referirse al caso de los agentes y policías que permanecen retenidos por esa guerrilla desde hace casi un año.
La defensora insistió en que el secuestro está prohibido por el derecho internacional humanitario y recordó que ningún grupo armado ilegal tiene legitimidad para imponer procesos judiciales o condenas.
“El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad”, sostuvo. Además, reiteró que la liberación de los secuestrados debe darse de manera inmediata e incondicional.