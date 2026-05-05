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Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

Nu Colombia advierte que el alivio del 4x1000 sigue sin aplicarse pese a que la tecnología ya existe, y pide intercambio diario y transparente de información.

  • La fintech Nu Colombia, fundada por el paisa David Vélez y liderada por Marcela Torres. FOTO: Cortesía.
    La fintech Nu Colombia, fundada por el paisa David Vélez y liderada por Marcela Torres. FOTO: Cortesía.
Diario La República
hace 2 horas
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La fintech Nu Colombia, fundada por el paisa David Vélez y liderada por Marcela Torres, advirtió que, tras 501 días, aún no se aplica plenamente el beneficio que elimina el cobro del 4x1000 en transferencias entre cuentas propias, previsto en la Ley 2277 de 2022.

En un panel de conversación entre Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, y Torres, se reveló que el 4x1.000 genera costos aproximados de 800.000 por persona cada año.

Santos dijo que 98% del sistema está listo para implementar la ley y reconoció que la Dian y el Ministerio de Hacienda deben dar “el banderazo inicial” para aplicarla.

Puede leer: “El 4x1.000 frena muchísimo el uso de pagos digitales, hay que desmontarlo gradualmente”: CEO de la fintech Mono

Plazo para quitar el 4x1000 en Colombia

“El plazo para hacerlo realidad venció hace meses y hoy la falta de implementación de esta ley se siente más como un error del sistema que como una decisión consciente de hacerla realidad”, dijeron.

Agregaron que este es el momento de crear un sistema financiero verdaderamente conectado que priorice a las personas por encima de los procesos.

Según la entidad, aunque la norma permite eximir este impuesto hasta por $18,3 millones mensuales, la falta de articulación entre actores como la Dian, el Ministerio de Hacienda, TransUnion y las entidades financieras ha impedido su aplicación efectiva.

“El Estado, de manera exagerada, pone cargas a los ciudadanos. Hay un tema de conveniencia de este impuesto, es excesivamente fácil de recaudar”, dijo Santos.

El funcionario aseguró que, con esta ley en curso, es necesaria la voluntad política y el trabajo del sector público y privado para implementar el cambio.

Entérese: ¿Qué pasó con el nuevo 4x1.000? A un año de aprobado, aún no tiene fecha de entrada en vigencia

Nu colombia sobre el 4x1000.
Nu colombia sobre el 4x1000.

¿Por qué falta voluntad política para aliviar el 4x1000?

Nu señaló que la tecnología necesaria ya existe, pero hace falta voluntad para compartir información de forma diaria y transparente.

La compañía hizo un llamado a acelerar la implementación, al considerar que el beneficio no debería ser un privilegio, sino un derecho para los usuarios del sistema financiero.

Además, anunciaron que del 5 al 9 de mayo, los usuarios podrán llevar el dinero a un CDT en Nu y ellos regresarán el 4x1.000 que cobra el sistema.

“Decidimos tomar acción, la cual se traduce en beneficios para los clientes: las personas que traigan su dinero a un CDT entre estas fechas, les vamos a pagar como un beneficio el precio del 4x1.000 que les costó traer sus recursos desde otra entidad financiera”, dijo Torres.

La directiva aseguró que la Dian debe dar mayor claridad sobre cómo implementar el sistema. “Todo el mundo está listo. Queremos que los colombianos vean el beneficio y prueben otras opciones en el sector y que las entidades se pongan de acuerdo”, agregó.

Santos aseguró que el próximo presidente de la República tiene el reto de mantener el ritmo que ha llevado Colombia en transformación financiera. Recalcó que en medio del ambiente electoral de estas semanas, es necesario poner los retos del sistema sobre la mesa para concretar acciones con el próximo Gobierno.

Además: Anif le propone al Gobierno un desmonte gradual delimpuesto del 4x1.000

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