Nu Colombia critica el retraso de más de 500 días en alivio del 4x1000

La fintech Nu Colombia, fundada por el paisa David Vélez y liderada por Marcela Torres, advirtió que, tras 501 días, aún no se aplica plenamente el beneficio que elimina el cobro del 4x1000 en transferencias entre cuentas propias, previsto en la Ley 2277 de 2022. En un panel de conversación entre Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, y Torres, se reveló que el 4x1.000 genera costos aproximados de 800.000 por persona cada año. Santos dijo que 98% del sistema está listo para implementar la ley y reconoció que la Dian y el Ministerio de Hacienda deben dar “el banderazo inicial” para aplicarla. Puede leer: “El 4x1.000 frena muchísimo el uso de pagos digitales, hay que desmontarlo gradualmente”: CEO de la fintech Mono

Plazo para quitar el 4x1000 en Colombia

“El plazo para hacerlo realidad venció hace meses y hoy la falta de implementación de esta ley se siente más como un error del sistema que como una decisión consciente de hacerla realidad”, dijeron. Agregaron que este es el momento de crear un sistema financiero verdaderamente conectado que priorice a las personas por encima de los procesos. Según la entidad, aunque la norma permite eximir este impuesto hasta por $18,3 millones mensuales, la falta de articulación entre actores como la Dian, el Ministerio de Hacienda, TransUnion y las entidades financieras ha impedido su aplicación efectiva. “El Estado, de manera exagerada, pone cargas a los ciudadanos. Hay un tema de conveniencia de este impuesto, es excesivamente fácil de recaudar”, dijo Santos. El funcionario aseguró que, con esta ley en curso, es necesaria la voluntad política y el trabajo del sector público y privado para implementar el cambio. Entérese: ¿Qué pasó con el nuevo 4x1.000? A un año de aprobado, aún no tiene fecha de entrada en vigencia

Nu colombia sobre el 4x1000.

¿Por qué falta voluntad política para aliviar el 4x1000?