EE.UU. dice que alto el fuego con Irán sigue vigente pese a amenazas y tensión

Aunque las tensiones entre Estados Unidos e Irán volvieron a aumentar en las últimas horas, la administración de Donald Trump insiste en que el alto el fuego entre ambos países sigue vigente y que, por ahora, no existe intención de reanudar una guerra abierta. El encargado de reafirmar esa postura fue el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, quien aseguró este martes que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del acuerdo de cese al fuego. Según explicó, aunque Irán ha protagonizado ataques y maniobras contra embarcaciones estadounidenses en la región, estos hechos “no superan el umbral” que justificaría retomar los combates directos.

Pete Hegseth aseguró que los recientes incidentes en el estrecho de Ormuz no representan una ruptura formal del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. FOTO: AFP.

Las declaraciones llegan en un momento especialmente delicado para Medio Oriente, luego de varios días marcados por amenazas cruzadas, movimientos militares y un fuerte discurso de Trump contra el gobierno iraní. Lea aquí: Irán propone un plan de paz de 14 puntos para acabar la guerra; EE. UU. lo considera “inaceptable” Desde la Casa Blanca, el mandatario republicano lanzó nuevas críticas contra Teherán y aseguró que el país “debería izar la bandera blanca de la rendición”, argumentando que su capacidad militar ha quedado seriamente debilitada. “Irán no tiene ninguna posibilidad”, afirmó Trump ante periodistas en el Despacho Oval. Incluso, minimizó el conflicto al describirlo como una “pequeña escaramuza” y una “miniguerra”, pese a la creciente preocupación internacional por una posible escalada militar en la región. El presidente también defendió el bloqueo marítimo impuesto por Estados Unidos sobre puertos iraníes y afirmó que las restricciones están funcionando. “Es como una roca. Nadie va a desafiar el bloqueo”, aseguró.