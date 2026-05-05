Paloma pone a “debatir” a Cepeda con estrategia en redes: “¿le va a seguir dando la espalda a los colombianos?”

Durante todo este martes hubo expectativa sobre un supuesto debate entre los candidatos Paloma Valencia e Iván Cepeda. Primero fue Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien escribió en sus redes: “Hoy 8 pm debate @PalomaValenciaL y el heredero de las FARC @IvanCepedaCast. ¡Ya era hora! (sic)”. El anuncio dejó a la opinión pública inquieta. En efecto, en horas de la noche, Valencia lanzó su estrategia. Se trata de una serie de videos que abarcan los temas clave que preocupan a los colombianos como la seguridad, la salud y las mujeres. Uno por uno, la candidata del Centro Democrático desglosa su propuesta e interpela a Cepeda, quien aparece recreado por quien sería un actor y que desaparece cada vez que la “moderadora” le pregunta algo. Se “esfuma”, le entra una llamada o sencillamente no aparece, parecido a lo que sucede en la realidad.

“Desde el 18 de abril, la campaña de Iván Cepeda no nombra compromisario ni acepta debates. A menos de un mes, el país sigue a ciegas: sin respuestas de fondo y sin contraste de ideas. No recuerdo una elección así en Colombia: quien aspira a liderar, debate. No es opcional”, dijo Valencia. La estrategia de la campaña de Valencia y Juan Daniel Oviedo no fue prevista por Cepeda, quien en horas de la tarde dijo “que le vaya bien a ella”, cuando le dijeron que habría un debate; y “hay muchos chistes hoy en día”, cuando le señalaron que, se supone, él asistiría. La actitud burlona del candidato fue cuestionada por la candidata del Centro Democrático en la descripción del “debate” que subió a sus redes.

En concreto, las propuestas expuestas por Valencia abarcaban la seguridad, donde la candidata criticó la responsabilidad de Cepeda en la “paz total”; la salud: dijo que si gana habrá una gran compra de medicamentos en las primeras tres semanas; y las mujeres: Valencia aseguró que se centrará en ayudar a madres cabeza de hogar. Ante los tres temas y tras la “esfumada” de Cepeda, los videos también retratan al candidato comparándolo con la soledad de un desierto y el sonido de un celular desatendido.

¿Por qué Cepeda no va a debates?

En las últimas semanas, Cepeda aseguró que solo debatiría en un espacio con los candidatos de derecha: Valencia y Abelardo de La Espriella. Además, aseguró que aquel encuentro se daría bajo sus reglas y con una moderación estricta, es decir imponiendo sus condiciones. De hecho, cuando le preguntaron por el supuesto debate de Valencia, Cepeda respondió: “Yo he dicho muy claramente que los debates son pactados con los candidatos que he pedido, la señora Valencia no tiene prevalencia en este caso”. En ese sentido, Valencia reiteró su oposición al respecto: “Los debates no son caprichos: deben ser amplios y abiertos. ¿Cómo así que Cepeda pretende definir con quién debate, quién modera y qué temas sí y cuáles no? No se pueden minimizar voces como las del Dr. Sergio Fajardo, la Dra. Claudia López y otros candidatos. Este es un llamado a debatir en serio”.