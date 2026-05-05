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Capturan a la reina de la escopolamina de Itagüí: tenía condena de más de 7 años

La detenida, que habría usado la cédula de su hermana para evadir a las autoridades, es señalada de cometer hurtos mediante el uso de escopolamina en establecimientos públicos del sur del Valle de Aburrá.

  • La mujer ya tenía una condena que evadía usando la identidad, el nombre y númedo de identificación, de su hermana. FOTO: Cortesía.
    La mujer ya tenía una condena que evadía usando la identidad, el nombre y númedo de identificación, de su hermana. FOTO: Cortesía.
El Colombiano
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hace 28 minutos
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Una mujer con orden de captura vigente y condena en firme fue detenida en el municipio de Itagüí tras un procedimiento policial que inicialmente se atendió como un simple caso de hurto en un establecimiento nocturno.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este 5 de mayo, cuando la Policía Nacional acudió a una discoteca donde dos mujeres fueron señaladas por la comunidad de presuntamente haber robado varios teléfonos celulares. Debido a la alteración del orden en el lugar, ambas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) para su identificación.

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Durante la verificación, las autoridades detectaron inconsistencias en los datos suministrados por una de las implicadas, quien se identificó con el nombre y documento de otra persona, quien después se supo que era su hermana. Con el apoyo de la Policía Judicial y funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Itagüí, se logró establecer su verdadera identidad como Indira Surgey Orrego.

Según la información oficial, la mujer tenía una orden de captura vigente desde 2020 por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por uso de menores de edad para la comisión de delitos, hechos que habrían ocurrido desde 2016, y ya contaba con una orden de captura y una condena de 90 meses de prisión.

Las investigaciones señalan que Orrego estaría vinculada a varios hurtos en establecimientos públicos del sur del Valle de Aburrá. De acuerdo con las autoridades, presuntamente se hacía pasar por profesional de la salud para ganarse la confianza de sus víctimas, a quienes luego suministraba escopolamina para poder robarlos.

Varias personas habrían sido afectadas bajo esta modalidad y actualmente se encuentran en proceso de interponer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la Nación.

El secretario de Seguridad de Itagüí, Rafael Otálvaro, hizo un llamado a posibles víctimas para que acudan a las autoridades. “Invitamos a quienes reconozcan a esta persona y hayan sido víctimas a denunciar. Desde la Alcaldía brindaremos orientación y acompañamiento en el proceso penal”, señaló.

La capturada fue dejada a disposición de la autoridad competente mientras avanzan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en otros hechos delictivos en la región.

En 2024, las autoridades capturaron a una mujer a quien también llamaron la “reina de la escopolamina”, señalada de al menos ocho robos, principalmente contra extranjeros, a quienes seducía para luego drogarlos y despojarlos de sus pertenencias en hoteles o apartamentos de renta corta. Este modus operandi —basado en generar confianza, suministrar sustancias y aprovechar el estado de indefensión de las víctimas— ha sido identificado por las autoridades como una de las modalidades más recurrentes en este tipo de delitos en la ciudad.

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