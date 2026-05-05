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Wembanyama contra Edwards: el espectáculo en semis de conferencia

Solo quedan ocho equipos en la carrera en la NBA. En el Oeste hay un duelo que acapara todas las miradas: Timberwolves vs. Spurs.

  • Victor Wembanyama cursa sus primeros Playoffs en la NBA, mientras que Anthony Edwards ya clasificó con los Timberwolves a esta instancia en las últimas tres temporadas. FOTO: GETTY
    Victor Wembanyama cursa sus primeros Playoffs en la NBA, mientras que Anthony Edwards ya clasificó con los Timberwolves a esta instancia en las últimas tres temporadas. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 55 minutos
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Después de una primera ronda de altísimo nivel en los Playoffs de la NBA, los ocho mejores equipos de la competición ponen marcha en busca del anillo de campeón en las Finales, las cuales empiezan el próximo 3 de junio.

El mundo del deporte en Estados Unidos vive uno de los momentos más agitados del año: las semifinales de conferencia del mejor baloncesto del mundo. Jugadores como LeBron James, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Shai, Joel Embiid o Cade Cunningham apuntan a ser el MVP de los Playoff.

Entrenadores, jugadores, pabellones y juego de élite es lo mínimo que se asegura en la NBA en estas instancias. Los duelos en el Oeste son: OKC-Lakers y Timberwolves-Spurs. Mientras que en el Este son Pistons-Cavaliers y Knicks-76ers.

Wemby hace historia

Ya se jugó el primer partido de la serie entre Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio. Los texanos que dirige Mitch Johnson son una escuadra con un juego limpio. Gustan de atacar el aro y marcar bien el perímetro, eso sí, con la ayuda del gigante francés, Victor Wembanyama.

Para el juego uno de la llave el pasado lunes 4 de mayo, “Wemby” hizo historia al convertirse en el jugador con más tapones en un partido de Playoff en la historia con 12 bloqueos aéreos a sus rivales. Sin embargo, no pudo evitar la victoria de Minnesota, la cual comandaron Julius Randle (21 puntos, 10 rebotes) y Anthony Edwards (18 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias). El compromiso terminó 104-102 a favor de los Timberwolves.

El francés de 2,24 metros de estatura no quedó contento con el partido a pesar de su histórico récord: “Si yo y los líderes ofensivos de nuestro equipo hubiéramos jugado mejor, las cosas habrían sido diferentes”, comentó Wembanyama en rueda de prensa tras el encuentro.

Los Timberwolves protestaron contra los árbitros al considerar ilegales algunos de esos 12 tapones.

Por otro lado, Anthony Edwards, figura de Minnesota, mencionó: “Hice muchos errores al final del partido. No puedo permitir dos rebotes ofensivos a Champagnie. Hacer esas pequeñas jugadas para ganar los partidos importantes”. Sin duda, Edwards y Wembanyama son dos competidores natos. Hoy se verán las caras nuevamente en el pabellón de los Spurs por el segundo juego de la serie. El partido será a las 8:30 p.m. con transmisión de ESPN2.

Análisis de las otras series

New York Knicks hizo historia en la primera ronda ante Atlanta Hawks por los 47 puntos de ventaja al entretiempo. Los neoyorquinos enfrentan a Philadelphia 76ers que eliminó a Boston Celtics. Una llave de pronóstico reservado, donde los Knicks parten como favorito.

Detroit Pistons vuelve a semifinales de conferencia 22 años después. Enfrentará a Cleveland Cavaliers, que con jugadores como James Harden y Donovan Mitchell, busca el segundo título NBA para la ciudad. Los Cavs parten como favoritos en primera instancia.

Por último, la otra serie en el Oeste es Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers. LeBron, sin Luka Doncic en los primeros partidos, quiere seguir haciendo historia ante el actual campeón. A pesar del entusiasmo de “El Rey”, OKC parte como favorito en la serie.

Lea también: LeBron James continúa rompiendo récords en playoffs de NBA a sus 41 años

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