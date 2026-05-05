Wembanyama contra Edwards: el espectáculo en semis de conferencia

Después de una primera ronda de altísimo nivel en los Playoffs de la NBA, los ocho mejores equipos de la competición ponen marcha en busca del anillo de campeón en las Finales, las cuales empiezan el próximo 3 de junio. El mundo del deporte en Estados Unidos vive uno de los momentos más agitados del año: las semifinales de conferencia del mejor baloncesto del mundo. Jugadores como LeBron James, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Shai, Joel Embiid o Cade Cunningham apuntan a ser el MVP de los Playoff. Entrenadores, jugadores, pabellones y juego de élite es lo mínimo que se asegura en la NBA en estas instancias. Los duelos en el Oeste son: OKC-Lakers y Timberwolves-Spurs. Mientras que en el Este son Pistons-Cavaliers y Knicks-76ers.

Wemby hace historia

Ya se jugó el primer partido de la serie entre Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs en el Frost Bank Center de San Antonio. Los texanos que dirige Mitch Johnson son una escuadra con un juego limpio. Gustan de atacar el aro y marcar bien el perímetro, eso sí, con la ayuda del gigante francés, Victor Wembanyama. Para el juego uno de la llave el pasado lunes 4 de mayo, “Wemby” hizo historia al convertirse en el jugador con más tapones en un partido de Playoff en la historia con 12 bloqueos aéreos a sus rivales. Sin embargo, no pudo evitar la victoria de Minnesota, la cual comandaron Julius Randle (21 puntos, 10 rebotes) y Anthony Edwards (18 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias). El compromiso terminó 104-102 a favor de los Timberwolves.

El francés de 2,24 metros de estatura no quedó contento con el partido a pesar de su histórico récord: “Si yo y los líderes ofensivos de nuestro equipo hubiéramos jugado mejor, las cosas habrían sido diferentes”, comentó Wembanyama en rueda de prensa tras el encuentro. Los Timberwolves protestaron contra los árbitros al considerar ilegales algunos de esos 12 tapones. Por otro lado, Anthony Edwards, figura de Minnesota, mencionó: “Hice muchos errores al final del partido. No puedo permitir dos rebotes ofensivos a Champagnie. Hacer esas pequeñas jugadas para ganar los partidos importantes”. Sin duda, Edwards y Wembanyama son dos competidores natos. Hoy se verán las caras nuevamente en el pabellón de los Spurs por el segundo juego de la serie. El partido será a las 8:30 p.m. con transmisión de ESPN2.

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