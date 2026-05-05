Wembanyama contra Edwards: el espectáculo en semis de conferencia

Después de una primera ronda de altísimo nivel en los Playoffs de la NBA, los ocho mejores equipos de la competición ponen marcha en busca del anillo de campeón en las Finales, las cuales empiezan el próximo 3 de junio.
El mundo del deporte en Estados Unidos vive uno de los momentos más agitados del año: las semifinales de conferencia del mejor baloncesto del mundo. Jugadores como LeBron James, Anthony Edwards, Victor Wembanyama, Shai, Joel Embiid o Cade Cunningham apuntan a ser el MVP de los Playoff.
Entrenadores, jugadores, pabellones y juego de élite es lo mínimo que se asegura en la NBA en estas instancias. Los duelos en el Oeste son: OKC-Lakers y Timberwolves-Spurs. Mientras que en el Este son Pistons-Cavaliers y Knicks-76ers.