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Magistrada Lombana rechaza testimonio escrito y pide declarar presencialmente contra Benedetti

El ministro del Interior había insultado a la magistrada luego de que se ordenara un allanamiento en su mansión por presunto enriquecimiento ilícito. Tras lo ocurrido, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el funcionario.

  • La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, insiste en declarar presencialmente en el proceso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de los insultos que este lanzó en su contra. FOTOS: cortesía Presidencia.
    La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, insiste en declarar presencialmente en el proceso contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, luego de los insultos que este lanzó en su contra. FOTOS: cortesía Presidencia.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana solicitó a la Procuraduría General de la Nación que le permita declarar de manera presencial en el proceso que se adelanta contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien en noviembre de 2025 la llamó “loca”, “demente” y “delincuente”.

Esto ocurrió tras una diligencia de allanamiento ordenada por la Corte Suprema en su mansión de Puerto Colombia, Atlántico, en medio de los procesos que el ministro enfrenta por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito. Por tal motivo, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra Benedetti debido a los insultos que lanzó a través de su cuenta de X.

Lea también: Magistrada Lombana declarará en investigación contra Benedetti por insultos en su contra

Sin embargo, el ente de control pidió que el testimonio de Lombana fuera rendido por escrito, pero la magistrada rechazó esta modalidad e insistió en declarar de manera presencial. La petición fue dirigida al procurador delegado Jorge Enrique Sanjuán Gálvez para insistir en rendir su testimonio verbalmente dentro del proceso disciplinario y solicitar ser escuchada “a la mayor brevedad posible”.

“De manera atenta acuso recibido del oficio SDI No 1160 de la fecha, de igual forma, renuncio a rendir testimonio por certificación jurada, por lo que solicito ser escuchada en declaración de manera presencial dentro del proceso disciplinario de la referencia, a la mayor brevedad posible”, se lee en el documento.

Magistrada Lombana rechaza testimonio escrito y pide declarar presencialmente contra Benedetti

No sería la primera vez que se presentan diferencias entre Lombana y Benedetti, ya que en abril de 2026 la magistrada fue apartada de dos casos contra el ministro luego de una ponencia presentada por César Augusto Reyes, en la que se solicitaba que ella se declarara impedida para seguir al frente de esos procesos.

La propuesta obtuvo el respaldo mayoritario de la Sala, por lo que la magistrada tuvo que ceder los expedientes relacionados con los distintos hechos por los que es investigado el ministro.

Benedetti, por su parte, ha afirmado que Lombana tiene un sesgo hacia él, además de asegurar que no había irregularidades por encontrar y defendió su disposición de comparecer ante las autoridades.

Siga leyendo: Le quitan a la magistrada Lombana las investigaciones contra Armando Benedetti

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