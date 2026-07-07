Tres hombres de Itagüí fueron asesinados y abandonados en distintas partes de Antioquia: ¿qué hay detrás del crimen?

Tres hombres, residentes en el barrio Simón Bolívar, de Itagüí, salieron a mediados de la semana pasada con destino a Santa Fe de Antioquia con el objetivo de cerrar una negociación. Sin embargo, en el trayecto fueron interceptados y luego de ser raptados, los asesinaron y los criminales regaron sus restos por tres municipios de Antioquia.
La desaparición de estas tres personas ocurrió sobre las 6:00 de la mañana del pasado miércoles en la vía Medellín-Santa Fe de Antioquia, cuando los tres se movilizaban en un carro Renault Logan, y hombres armados los pararon en el camino, para luego llevarlos a un paraje desconocido.