De la Espriella firma las primeras cinco extradiciones; estos son los implicados

El presidente Abelardo de la Espriella, en su primera semana tras posesionarse, firmó sus primeras cinco órdenes de extradición contra ciudadanos capturados en Colombia que son requeridos en Estados Unidos, Perú, Panamá y República Dominicana por cargos asociados al lavado de activos, homicidio, narcotráfico y violación contra menor de edad.

Estas quedaron plasmadas en las resoluciones de la 308 a la 312 del 2026 del Ministerio de Justicia y habilitarán el traslado de las personas requeridas para que ante otras naciones puedan responder los diferentes requerimientos que hay por parte de las autoridades.

Dentro de los documentos firmados están las extradiciones de Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García. Ambos sujetos serán trasladados ante la justicia de Estados Unidos.

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Suárez es señalado por autoridades norteamericanas por ser un presunto narcotraficante vinculado a organizaciones criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, además del envío mensual de cocaína a Centroamérica y Estados Unidos. Deberá responder por los presuntos delitos de concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.

Por otra parte, García, conocido como alias Guillermina, fue capturado en San Andrés en 2024 y se le acusa de supuestamente ser un eslabón en una cadena de narcotráfico trasnacional que camuflaba y transportaba cocaína al país norteamericano. Está vinculado al ocultamiento de droga en cargamentos de frutas.

Diego Alberto Londoño será extraditado a Perú, donde es solicitado por el presunto delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. Cuando fue capturado, no tenía requerimientos en Colombia, solo la orden desde el vecino país.