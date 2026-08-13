“Tuvieron que remover la piel”: Diana sobrevivió 30 horas bajo los escombros; ahora enfrenta las lesiones que dejó el terremoto

Diana Marcela Troncoso todavía tiene el cuerpo cubierto de vendas. Está adolorida, ha pasado por procedimientos médicos y permanece bajo cuidado de especialistas de la Fundación Valle del Lili. Sus brazos, sus muslos y otras partes de su cuerpo quedaron gravemente afectados después de permanecer durante más de 29 horas atrapada entre los escombros de un edificio que se desplomó en el sur de Cali. Una de sus piernas también quedó comprometida. La mueve, cuenta su padre, pero todavía no puede mover los dedos como antes debido a la inflamación de un nervio: “Diana Marcela está luchando por la vida, muy llena de energía, de alegría por volver a nacer”, cuenta Álvaro Troncoso, en una entrevista para Noticias Caracol. Entérese: Diana fue encontrada con vida entre los escombros “a punta de oído”; así narró el alcalde de Cali el conmovedor rescate Ya está comiendo, toma líquidos, sigue bajo vigilancia médica y tendrá que atravesar nuevas curaciones y procedimientos antes de iniciar la rehabilitación. Su familia calcula que podrían ser entre cuatro y seis semanas de hospitalización, después vendrán las terapias para recuperar la movilidad de la pierna afectada.

“Tuvieron que remover la piel porque tenía basura de 30 horas de sostenerse y luchar. Fuera de eso, pasó a unidad de cuidados intensivos para su recuperación; nos han dicho que son más o menos de 4 a 6 semanas”, contó su padre a Caracol Radio.

En medio de todo eso, también esta la preocupación por dónde vivirá Diana cuando salga del hospital. Por ahora, la familia esta en un hotel hasta este viernes. Después, una hermana les ofreció recibirlos en su casa. No saben todavía qué vendrá después. “Primordial para ella, dónde llegar, que uno sepa que no tiene que estar pensando: bueno, va a estar aquí 15 días, 20 días y después para dónde cojo”, explica Álvaro. Lea también: “Nos veremos en el cielo”: Jorge Tobón, periodista de Cali, salió del gimnasio y encontró a su esposa bajo los escombros Diana necesita un lugar estable para recuperarse. Un techo desde el cual pueda empezar la siguiente parte de su vida. Porque esa vida estuvo a punto de terminar el lunes.

La segunda oportunidad de Diana: así sobrevivió bajo los escombros, narrado por su padre

Cuando el terremoto sacudió Cali, Álvaro y su esposa no estaban en el edificio. Habían salido unos diez minutos antes para llevar a sus suegros a una cita médica, regresaron poco después y encontraron una escena que todavía cuesta reconstruir con palabras: “Nos devolvimos y nos dimos cuenta de la magnitud de esto porque un edificio de cinco pisos quedó en uno”, recuerda Álvaro. Entonces apareció una sola pregunta: Diana. Ella estaba en el segundo piso. La familia comenzó a esperar mientras los organismos de socorro buscaban entre los restos de la estructura, las horas pasaron y la angustia aumentó. Le puede interesar: Video | Kiara y Renata: dos perritas símbolos de esperanza tras sobrevivir al colapso de sus casas en Cali y Dosquebradas por el terremoto Pero debajo de todo, Diana seguía viva. Permaneció acurrucada, atrapada y prácticamente sin espacio para moverse. En algún momento empezó a golpear con una mano una pared y una puerta para intentar llamar la atención. También rezó. El rescatista que permaneció cerca de ella alcanzó a escucharla haciendo el Santo Rosario: “Papá, me sostuvo saber que ustedes no estaban ahí, si ustedes hubieran estado ahí, yo me muero rapidito”, le contó después a su padre.

La operación para sacarla requirió trabajo especializado entre las placas y los restos de la estructura. Cuando finalmente salió, la ciudad golpeada por el terremoto se alegró con ella, la encontraron: Diana estaba viva. “Vamos a salir adelante, papá. Lo material se recupera, lo importante es que estamos vivos”, le dijo Diana a su papá después de salir de los escombros. Diana sigue en una cama del hospital Fundación Valle del Lili. Todavía le duele el cuerpo. Todavía le queda un largo camino. Pero está viva. Y mientras ella pelea por recuperar cada movimiento, su familia busca un lugar seguro al que puedan volver cuando llegue el día de salir del hospital. Después de sobrevivir a los escombros, esa será la siguiente batalla. Siga leyendo: Luis Carlos Villegas, cerebro de la reconstrucción del 99, entre los afectados por el terremoto del lunes Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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