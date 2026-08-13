Alianza In alerta por impacto de decreto del gobierno sobre repartidores: “seguridad social podría subir más de 200%”

El nuevo esquema de seguridad social para los repartidores que trabajan mediante plataformas digitales podría tener un impacto económico y laboral mayor al previsto, según Alianza In Colombia, gremio que agrupa a empresas de aplicaciones móviles, plataformas digitales e innovación.
Su presidente ejecutivo, José Daniel López, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que el Decreto 099 del 4 de agosto podría elevar en más de 200% el costo de la seguridad social para los repartidores de menores ingresos y generar la pérdida de decenas de miles de oportunidades de ingreso.
La alerta cobra relevancia por el tamaño que ya tiene esta actividad en Colombia. De acuerdo con la última medición anual realizada por el gremio, cerca de 625.000 repartidores entregaron al menos una orden durante un año a través de plataformas.
El gremio sostiene que el impacto sería especialmente fuerte entre jóvenes, migrantes y personas que utilizan el reparto como una fuente complementaria de ingresos.
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