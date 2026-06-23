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De la Espriella confirmó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, ¿cómo funciona esta alianza?

El presidente electo confirmó que a partir del próximo 7 de agosto buscará que el país haga parte de la alianza impulsada por el gobierno de Donald Trump y varios mandatarios regionales.

  • Colombia se uniría a la alianza formada por gobiernos alineados ideológicamente a la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Fotos: Getty Images y Colprensa
    Colombia se uniría a la alianza formada por gobiernos alineados ideológicamente a la administración de Donald Trump en Estados Unidos. Fotos: Getty Images y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, una iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump, para coordinar los esfuerzos de los ejércitos y policías de la región contra organizaciones criminales transnacionales.

El anuncio lo hizo De la Espriella al responder un mensaje de felicitación que le escribió el secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth.

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“Felicitaciones al presidente electo Abelardo de la Espriella, ‘El Tigre’, en su histórica victoria en Colombia. Invito a la administración entrante a trabajar con el Departamento de Guerra en la Coalición de las Américas contra el Cartel para revitalizar la alianza militar entre nuestros dos países para poner fin a la producción de los narcóticos mortales y erradicar la plaga narcoterrorista de este hemisferio”, manifestó.

De la Espriella le respondió también en su cuenta de la red social x que, a partir del 7 de agosto, hará parte de esta coalición.

“Colombia no será más gobernado por un gobierno complaciente con el narcoterrorismo, pasaremos a combatirlo como corresponde. ¡Firme por La Patria!”, escribió.

Así funciona el Escudo de las Américas, la alianza que divide opiniones en el continente

El Escudo de las Américas o formalmente conocido como Coalición de las Américas contra los Carteles (A3C), es una iniciativa político-militar impulsada por la administración de Donald Trump para reconfigurar la seguridad y la influencia geopolítica en el hemisferio occidental.

Esta coalición opera como un bloque de gobiernos alineados ideológicamente con Washington y tiene dentro de sus ejes la coordinación militar y el uso de la fuerza letal, pues permite el intercambio de inteligencia en tiempo real y operaciones conjuntas de interdicción.

Los países miembros de esta alianza pueden solicitar asistencia directa de los Estados Unidos, incluyendo capacidades del Comando Sur (SOUTHCOM), para atacar la infraestructura de los carteles, a los cuales se les da un trato de amenazas militares similares a ISIS o Al-Qaeda.

Sin embargo, la coalición también representa un muro geopolítico contra China, ya que los integrantes deben aceptar “líneas rojas” que limitan contratos de infraestructura estratégica con empresas estatales chinas, protegiendo redes de telecomunicaciones (como la tecnología 5G), auditando puertos y blindando cables submarinos de datos.

La tercera prioridad del Escudo es el compromiso de las naciones aliadas a utilizar sus ejércitos para contener los flujos migratorios hacia el norte, funcionando como “fronteras tapón” antes de que los migrantes lleguen a Estados Unidos.

El objetivo declarado por esta alianza es la erradicación de los carteles del narcotráfico y las bandas criminales transnacionales mediante el uso de la “fuerza militar letal”. Inclusive, Trump ha llegado a ofrecer el uso de “misiles de precisión” para eliminar a líderes de estos grupos directamente en sus lugares de reunión.

La alianza hasta el momento la integran 12 gobiernos alineados con Donald Trump entre los que están el de Argentina, El Salvador, Ecuador, Chile, Bolivia, Costa Rica, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

El Escudo de las Américas es una alianza entre Estados Unidos y gobiernos alineados ideológicamente con la Casa Blanca. En la imagen: Presidente Donald Trump (C) con (de izquierda a derecha): Kamla Persad-Bissessar, SC, MP, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, Luis Abinader, President of the Dominican Republic, Rodrigo Paz Pereira, President of Bolivia, Nayib Bukele, President of El Salvador, Javier Milei, President of Argentina, José Raúl Mulino, President of Panama, Mohamed Irfaan Ali, President of Guyana, Nasry “Tito” Asfura, President of Honduras, Rodrigo Chaves Robles, President of Costa Rica, José Antonio Kast, President-elect of Chile, and Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, President of Ecuador. Foto: Getty Images
El Escudo de las Américas es una alianza entre Estados Unidos y gobiernos alineados ideológicamente con la Casa Blanca. En la imagen: Presidente Donald Trump (C) con (de izquierda a derecha): Kamla Persad-Bissessar, SC, MP, Prime Minister of the Republic of Trinidad and Tobago, Santiago Peña, President of the Republic of Paraguay, Luis Abinader, President of the Dominican Republic, Rodrigo Paz Pereira, President of Bolivia, Nayib Bukele, President of El Salvador, Javier Milei, President of Argentina, José Raúl Mulino, President of Panama, Mohamed Irfaan Ali, President of Guyana, Nasry “Tito” Asfura, President of Honduras, Rodrigo Chaves Robles, President of Costa Rica, José Antonio Kast, President-elect of Chile, and Daniel Roy Gilchrist Noboa Azín, President of Ecuador. Foto: Getty Images

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Con la llegada de Colombia a la alianza, se daría un giro radical tras las tensiones del gobierno de Gustavo Petro, alineando nuevamente la política exterior colombiana con los intereses estadounidenses, siendo esto un retorno a la órbita de Washington.

Siga leyendo: Trump desmiente a la Casa Blanca y dice que sí invitó a Colombia, Brasil y México al Escudo de las Américas

*Con información de Colprensa

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