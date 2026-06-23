Centro Carter felicitó a Colombia por unas elecciones pacíficas y bien organizadas: “Participación electoral récord”

En una declaración publicada desde Atlanta, la directora de la Misión de Expertos Electorales del Centro Carter, Jennie Lincoln, no escatimó en elogios hacia el proceso electoral colombiano.
“Colombia registró una participación electoral récord del 63,6%, junto con una histórica movilización ciudadana de jurados de votación, testigos electorales y observadores nacionales, complementada por un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad en todo el país”, afirmó la directora de la misión.
Ese dato de participación no es menor. En un contexto polarizado, bajo dos candidatos que se lanzaron acusaciones mutuas durante toda la campaña y en medio de una polarización que, según el propio Centro Carter, “eclipsó el debate sobre propuestas programáticas”, que haya habido una alta afluencia de personas en las urnas muestra que el instrumento democrático en el país es robusto y el organismo no lo pasó por alto.