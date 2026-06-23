Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil?

Aún falta cerca de un mes para que se instale el nuevo Congreso, pero el Centro Democrático ya empezó a moverse. A través de un comunicado, el partido anunció que buscará construir una coalición de gobierno que respalde la agenda legislativa del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Dice que hay muchas coincidencias entre sus postulados y varias de las propuestas defendidas por el mandatario electo durante la campaña. Entre ellas mencionó la seguridad como valor democrático, el emprendimiento y la confianza inversionista, la cohesión social y la defensa de un Estado pequeño y transparente.

Con ese punto de partida, el CD anunció que “a través de compromisarios y voceros del Senado y Cámara, buscaremos una coalición en el Congreso con otras fuerzas políticas. Prepararemos una agenda legislativa conciliada con el nuevo gobierno y otras bancadas cercanas, que contribuya a solucionar los problemas de los colombianos”. La decisión refleja uno de los principales retos que enfrentará el nuevo gobierno: construir mayorías en un Congreso fragmentado para poder cumplir sus promesas. Ahí sí necesitará a los partidos, a diferencia de su discurso de campaña. Lea más: Así se está armando parte del gabinete de De la Espriella y Restrepo: estos nombres serán clave Los números muestran por qué las alianzas serán indispensables. En el Senado, una eventual unión entre el Centro Democrático y Salvación Nacional les permitiría sumar 21 curules: 17 del primero y 4 del segundo (dependiendo del resultado definitivo del escrutinio que aún no se termina). La cifra sigue siendo inferior a las 25 curules que tiene el Pacto Histórico como partido. En la Cámara de Representantes, el Centro Democrático cuenta con 31 escaños y Salvación Nacional con uno, mientras que el Pacto Histórico tiene 39. Por eso, la búsqueda de aliados no se limitaría a esas dos colectividades. En el Senado, de las 103 curules, unas 32 son independientes y aparecen como el factor decisivo para conformar mayorías, según indica un análisis de la firma Orza. La viabilidad de la agenda legislativa dependerá, entonces, de acuerdos amplios y oportunos.

La Cámara de Representantes muestra una fotografía similar. Allí, las 46 curules independientes vuelven a ser determinantes, aunque en este caso la construcción de mayorías no se daría mediante grandes bloques cohesionados, sino a través de una negociación uno a uno. De acuerdo con Orza, el escenario obliga a pensar la gobernabilidad desde una lógica más pragmática. “Ya no se puede medir por la fuerza del discurso de campaña o por el entusiasmo de los seguidores propios”, señala el documento. El desafío es construir acuerdos con sectores que no necesariamente forman parte de su base política.

Ese reto se desarrollará en un Congreso sin mayorías claras. Y en ese contexto, la estrategia anunciada por el Centro Democrático podría convertirse en una de las primeras pruebas de la capacidad del nuevo gobierno para construir gobernabilidad, sobre todo ante una victoria muy cerrada y que dejó fortalecida a la oposición. Con un Congreso dividido y sin bloques dominantes, la aprobación de las principales reformas dependerá de la capacidad de sumar apoyos y sostener acuerdos a lo largo del cuatrienio. Entérese: Expresidente Uribe confirma fecha de indagatoria, será el 24 de julio: “esto es un atropello” Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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