Cristiano Ronaldo, el primer jugador en la historia en hacer gol en seis mundiales seguidos y batió cuatro récords más; reviva todos sus goles

Cristiano Ronaldo dijo presente en el Mundial de Norteamérica 2026. El portugués hizo historia al convertirse este martes 23 de junio en el primer futbolista en anotar en seis Copas del Mundo, luego de marcar el gol —de los dos que hizo— que abrió el marcador en el partido de Portugal contra Uzbekistán del Grupo K, en Houston.

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Portugal despejó de forma contundente las dudas generadas en su debut mundialista y pasó por encima de Uzbekistán con una goleada de 5-0 en el NRG Stadium de Houston, por la segunda jornada del Grupo K. La gran figura de la noche fue CR7, quien lideró la ofensiva lusa y firmó una actuación histórica.

El “Comandante” anotó a los seis minutos con un derechazo desde el centro del área que hizo estremecer el Houston Stadium, recinto en donde el gol le fue esquivo en su debut ante la República Democrática del Congo. “¡Síuuu!”, gritaron los hinchas en el estadio a una sola voz, acompañando la celebración del ídolo portugués.

Poco antes del descanso, Ronaldo reinició y anotó el tercero de los cinco que acabó marcando Portugal, que con este resultado se asegura prácticamente su pase a 16avos. Gol con el que selló su doblete y aparición en la tabla de goleadores del Mundial 2026 junto a Messi, Mbappé, Haaland, Kane, entre otros.

Además de esto, el actual jugador y campeón con Al-Nassr de la liga de Arabia rompió varios récords. El anotar gol en seis copas del mundo de forma consecutiva le dio para batir un Guinness World Records, según confirmó la misma entidad en sus redes sociales. Siendo así alguien que definitivamente nunca había hecho esto antes en la historia del fútbol mundial.

Asimismo, según dio a conocer el reconocido estadígrafo español Mister Chip, el portugués se convirtió en el jugador que de manera simultánea es el goleador más joven y más veterano de su selección en toda la historia de las copas del mundo:



- 1. CR7 (Portugal): 21 años 132 días → 41 años 138 días

- 2. Leo Messi (Argentina): 18 años 357 días → 38 años 363 días

-3. Michael Laudrup (Dinamarca): 21a 358d → 34a 9d

Asimismo, de acuerdo con los datos expuestos por el estadígrafo español, con este par de goles ante el equipo uzbeko, Cristiano Ronaldo también se convirtió en el jugador más veterano en anotar un doblete en toda la historia de los mundiales con 41 años y 138 días.

Otro de los récords que batió el bicho portugués lo comparte junto a Messi. Son los jugadores con mayor tiempo entre el primer y el último gol marcado en toda la historia de la Copa del Mundo:

- 20 años y 11 días - Cristiano Ronaldo (17.06.2006 vs. Irán → 23.06.2026 vs. Uzbekistán)

- 20 años y 11 días - Lionel Messi (16.06.2006 vs. Serbia → 22.06.2026 vs. Austria)

El que llegue más lejos con su selección en el Mundial y marque gol se quedará con este récord que ha trascendido el tiempo en la historia de este deporte.

Por último, con este doblete ante Uzbekistán, Cristiano Ronaldo ya suma diez anotaciones mundialistas y superó a Eusebio como máximo artillero portugués (9) en la historia de la selección en mundiales de fútbol.