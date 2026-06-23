Romana, de Natalia Hernández: los poemas que nombran el deseo femenino

En la línea de la poesía hecha canción, la compositora y guitarrista Natalia Hernández publicó Romana, un libro de poemas que, a su vez, son las letras de canciones. Este proyecto, además, tiene un componente audiovisual. EL COLOMBIANO habló con ella de su carrera en la industria musical y se encuentro con la escritura literaria.
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Hernández estudió guitarra en Eafit y posteriormente obtuvo una beca para el Berklee College of Music en Estados Unidos. Allí estudió songwriting, un programa enfocado en la escritura de canciones y la producción musical. Tras su formación académica, decidió trasladarse a Miami con el objetivo de tener una carrera en el mercado hispano.
Sin embargo, su llegada estuvo marcada por una percepción crítica de la industria musical. “Me encontré con gente que quiere hacer canciones no porque sean bonitas o profundas, sino porque quieren pegar o hacer dinero”, dijo. Según su relato, ese contexto la frustró por la simplificación de las letras en muchas producciones comerciales.