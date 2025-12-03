Pese a las pruebas y al escándalo del fruver, Procuraduría pide que no haya muerte política para David Racero

El representante a la Cámara David Racero recibió este miércoles una salvavidas de la Procuraduría durante la audiencia de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. El delegado del Ministerio Público pidió a los magistrados abstenerse de imponer la sanción de muerte política.
El funcionario sostuvo que, tras revisar las pruebas del expediente, que incluyen audios divulgados por medios y mensajes de chat en los que se discuten actividades relacionadas con el fruver familiar y la participación de un integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo,no existe certeza suficiente para concluir que Racero incurrió en la causal de indebida destino de recursos públicos.