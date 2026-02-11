Murió James Van Der Beek, protagonista de la reconocida serie Dawson’s Creek

El actor estadounidense conocido por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek falleció este miércoles 11 de febrero a los 48 años. Su muerte fue confirmada en su cuenta oficial de Instagram por sus familiares. Lea: Detuvieron en Irán a Mehdi Mahmoundian, guionista de la película Fue Solo Un Accidente, nominada a los Óscar “Nuestro amado James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia. Hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán. Por ahora pedimos privacidad y tranquilidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”, puede leerse en la publicación de redes sociales.

Van Der Beek: la enfermedad que enfrentó en los últimos años

Desde hace tres años Van Der Beek venía batallando contra una grave enfermedad. En 2024, el actor compartió con sus casi 2 millones de seguidores que había sido diagnosticado con cáncer colorrectal y, desde entonces, comenzó a documentar su lucha.

¿Quién fue James Van Der Beek?

James nació el 8 de marzo de 1977 en Connecticut, Estados Unidos. Su camino en la actuación lo inició en la juventud, cuando aún estaba en secundaria, participando en pequeñas producciones teatrales en salas de Nueva York. Aunque Dawson's Creek fue la serie que le dio reconocimiento internacional, antes de ella ya había participado en películas independientes como El castillo en el cielo, Angus y I Love You, I Love You Not. Pero fue en 1998 con el estreno de la producción que sigue la vida de un grupo de amigos desde la secundaria hasta la universidad que pasó a las grandes ligas de la televisión. El creador de la serie, Kevin Williamson, basó el personaje de Van Der Beek en sus propias experiencias de infancia. La popular serie se emitió durante seis temporadas en The WB y fue coprotagonizada por Katie Holmes, Joshua Jackson y Michelle Williams.