Crece presión ciudadana por nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud; piden que la justicia actúe

La discusión sobre quién debe asumir la Superintendencia Nacional de Salud está en el centro del debate por el eventual nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que generó una oleada de rechazo que ya suma más de 30.000 firmas en distintas plataformas digitales.
El detonante ha sido una carta pública impulsada por sectores académicos, líderes sociales y organizaciones del sector salud, que no solo pide reconsiderar la designación, sino que advierten que el país no puede darse el lujo de improvisar en medio de la crisis sanitaria.
El documento, fechado el 17 de abril de 2026, es directo en su tono: “No más jugadas políticas con la salud de los colombianos”, una frase que resume el malestar de los firmantes frente a lo que consideran una decisión con alto costo institucional.
Por eso, Gloria María Borrero, quien impulsa la carta, alertó que más un llamado a que el presidente Petro no nombre a Quinterio, es un “grito” a la justicia para que actúe.
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