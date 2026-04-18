Crece presión ciudadana por nombramiento de Daniel Quintero en la SuperSalud; piden que la justicia actúe

La discusión sobre quién debe asumir la Superintendencia Nacional de Salud está en el centro del debate por el eventual nombramiento del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que generó una oleada de rechazo que ya suma más de 30.000 firmas en distintas plataformas digitales. El detonante ha sido una carta pública impulsada por sectores académicos, líderes sociales y organizaciones del sector salud, que no solo pide reconsiderar la designación, sino que advierten que el país no puede darse el lujo de improvisar en medio de la crisis sanitaria. El documento, fechado el 17 de abril de 2026, es directo en su tono: “No más jugadas políticas con la salud de los colombianos”, una frase que resume el malestar de los firmantes frente a lo que consideran una decisión con alto costo institucional. Por eso, Gloria María Borrero, quien impulsa la carta, alertó que más un llamado a que el presidente Petro no nombre a Quinterio, es un “grito” a la justicia para que actúe. Siga leyendo: Supersalud: Daniel Quintero pasaría a manejar más de $562.000 millones de la salud de los colombianos pese a investigaciones

¿Por qué cuestionan el nombramiento de Daniel Quintero?

Según la carta, el rechazo se sostiene sobre tres pilares: idoneidad técnica, situación judicial y antecedentes en gestión pública. La carta es contundente al señalar que “este nombramiento no responde a la gravedad de la situación de la salud en Colombia y, en cambio, supone el riesgo de profundizar la politización de un sistema que cada día perjudica a más personas”. Para los firmantes, el perfil requerido para liderar la Superintendencia no admite curvas de aprendizaje. El documento enfatiza que el país necesita “una Superintendencia de Salud liderada por personas con independencia, conocimiento, capacidad y experiencia comprobada en atender las vicisitudes de un sistema nacional complejo”. Por eso, sostienen que Quintero no cumple con esos criterios. Aunque reconocen su trayectoria como ingeniero y empresario, subrayan su falta de experiencia específica en regulación, vigilancia o gestión del sistema sanitario. Entérese: Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora sería superintendente de Salud La carta está firmada por: Transparencia por Colombia - Capítulo Transparencia Internacional, la CGT, Fundación para el Estado de Derecho; Región - Conectado con la democracia. También por Corporación Excelencia en la Justicia, Corporación Vigía Cívica, Red Caquetá Paz (Por la Dignidad Humana, la Vida y la Paz), Curdupaz - Programa Desarrollo y Paz; Corporación Cívica de Caldas, Mujeres por la Democracia, Origen Red de Liderazgo, Fundación Mi Sangrey AFE - Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales.

Un “grito” ciudadano que escala en medio de la crisis del sistema de salud

La segunda razón de preocupación es su situación jurídica. Los firmantes recuerdan que el exalcalde está imputado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos, un proceso en el que la Fiscalía y un juez encontraron mérito para acusarlo. El documento va más allá al advertir que “ha sido imputado por delitos contra la administración pública” y que enfrenta “múltiples investigaciones judiciales en curso, junto con gran parte de su círculo más cercano de colaboradores”. Desde la óptica de los promotores de la iniciativa, este contexto no es menor. Argumentan que podría comprometer la dedicación que exige un cargo de alto impacto y generar dudas sobre la integridad institucional. En contexto: Miles de firmas en Change.org piden que Daniel Quintero no quede como Superintendente de Salud

El paso de Quintero por la Alcaldía de Medellín también entra en la balanza. Los firmantes señalan que su administración estuvo marcada por cuestionamientos judiciales y dificultades en el sector salud, en particular la crisis del Hospital General de Medellín y los problemas financieros de Savia Salud. Ese historial alimenta la tesis central del documento: no se trata solo de un debate político, sino de la capacidad real para enfrentar un sistema en crisis estructural. En esa línea, la carta es categórica: “Se trata de una persona que no es idónea para el cargo, sin garantías suficientes de integridad para el manejo de decisiones públicas de alto impacto en el bienestar de la sociedad”.

Dos peticiones, un mismo mensaje: falta de garantías en el caso Quintero

El rechazo no se limita a ese solo documento, también hay una iniciativa liderada por el médico Andrés Ignacio Vecino Ortiz, investigador de la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health; y se sumó otra petición en Change.org impulsada por Viviana Sabogal, que ya supera las 15.000 firmas. Ambas coinciden en que el país necesita un superintendente con independencia, experiencia y estándares éticos elevados. Entre los respaldos figuran nombres como Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, así como representantes de pacientes, gremios y organizaciones médicas. El mensaje de las dos iniciativas es que no hay margen para decisiones que puedan debilitar la institucionalidad en medio de una crisis del sistema de salud que sigue sin resolverse. Además: “Pondrán de Supersalud a quien se robó Medellín”: oleada de críticas al posible nombramiento de Daniel Quintero Por otro lado, los firmantes hacen “un llamado al presidente de la República para que haga valer los intereses de millones de pacientes del sistema de salud por encima de criterios políticos”, pero también solicitan a la Fiscalía y a la Rama Judicial acelerar los procesos en curso. El documento lo expresa sin ambigüedades ya que piden “mayor celeridad en los casos que involucran a Daniel Quintero Calle en investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción”, insistiendo en que se respeten las garantías y el debido proceso.

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