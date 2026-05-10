¿Quiénes son los aliados de Quintero que nombró en la Supersalud?

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero, hoy superintendente nacional de Salud, llevó a varios de los alfiles de su “combo” para trabajar con él en la entidad nacional. Sus hojas de vida ya aparecen en la página de la Presidencia de la República.
Vale recordar que la llegada del exalcalde ha generado controversia, no solo por las más de 50 imputaciones en la Fiscalía que enfrentan fichas de su administración por presunta corrupción, incluido él mismo, sino por su falta de experiencia en el sector.
El sistema atraviesa un momento crítico, en el que varias EPS intervenidas por el Gobierno tienen cuestionamientos por el incremento en las quejas por demoras en la entrega de medicamentos y en los procedimientos médicos.
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Y, en medio de esa situación, de los nuevos funcionarios nombrados, aliados de Quintero, algunos no solo enfrentan procesos penales o disciplinarios, sino que tampoco tienen experiencia en el sector salud.