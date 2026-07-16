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Atlético de Madrid domina las finales del Mundial: por tercera edición consecutiva es el club con más representantes

El Atlético de Madrid volverá a ser protagonista de una final del Mundial al convertirse, por tercera edición consecutiva, en el club con más jugadores presentes en el partido por el título.

  • Julián Álvarez es de los jugadores más destacados de Argentina y pertenece al Atlético de Madrid. FOTO GETTY
    Julián Álvarez es de los jugadores más destacados de Argentina y pertenece al Atlético de Madrid. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 1 hora
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El Atlético de Madrid volverá a tener un papel protagónico en la final de este Mundial 2026. Más allá de no contar con un equipo campeón del torneo, el conjunto colchonero se ha consolidado como el club que más futbolistas aporta al partido por el título, una tendencia que ya completa tres ediciones consecutivas.

La final entre España y Argentina tendrá una importante presencia rojiblanca. En total, nueve jugadores del Atlético de Madrid estarán en el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo, una cifra que ratifica el peso internacional de la plantilla dirigida por Diego Simeone.

Por el lado de España, el club madrileño aporta a Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo, mientras que la Selección Argentina contará con Juan Musso, Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Thiago Almada, todos integrantes del plantel colchonero.

Este dominio no es una casualidad. Ya en el Mundial de Rusia 2018, el Atlético fue el equipo con mayor representación en la final entre Francia y Croacia. En aquella ocasión tuvo cuatro futbolistas: el croata Šime Vrsaljko y los franceses Antoine Griezmann, Lucas Hernández y Thomas Lemar, quienes terminaron celebrando el título con la selección gala.

Cuatro años después, en Catar 2022, el panorama se repitió. El Atlético volvió a ser el club con más jugadores en la final entre Argentina y Francia, nuevamente con cuatro representantes. Los franceses Antoine Griezmann y los argentinos Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa fueron protagonistas del duelo que terminó consagrando a la Albiceleste.

Ahora el dominio es aún mayor. Los nueve representantes del Atlético de Madrid superan ampliamente la cifra alcanzada en las dos ediciones anteriores y reflejan el crecimiento de una plantilla que reúne figuras de dos de las selecciones más fuertes del planeta.

El dato también confirma el excelente trabajo de captación y consolidación de talento realizado por la institución española. A lo largo de los últimos años, el Atlético ha logrado conformar un grupo de futbolistas capaces de competir al máximo nivel tanto en LaLiga como en las grandes competencias internacionales.

Mientras España y Argentina buscan escribir una nueva página en la historia de los mundiales, el Atlético de Madrid ya puede celebrar otro logro: por tercera Copa del Mundo consecutiva, será el club con mayor presencia en la final, consolidándose como una de las grandes canteras de talento del fútbol internacional.

¿Qué récord consiguió el Atlético de Madrid en el Mundial de 2026?
El conjunto colchonero se convirtió, por tercera Copa del Mundo consecutiva, en el club con más jugadores presentes en la final, reafirmando su protagonismo en la máxima cita del fútbol.
¿Cuántos futbolistas del Atlético de Madrid disputarán la final entre España y Argentina?
En total serán nueve jugadores del Atlético de Madrid los que estarán en la final del Mundial 2026: cuatro con la selección española y cinco con la selección argentina.
¿Cómo fue la presencia del Atlético de Madrid en las dos finales mundialistas anteriores?
En Rusia 2018 el club aportó cuatro jugadores a la final entre Francia y Croacia, mientras que en Catar 2022 también tuvo cuatro representantes en el duelo entre Argentina y Francia. En 2026 elevó esa cifra a nueve futbolistas.

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