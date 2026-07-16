Cuide su salud mental: el Metro de Medellín abre nuevo Escuchadero en la estación Niquía

Con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de salud mental en el norte del Valle de Aburrá, el Metro de Medellín puso en funcionamiento un nuevo Escuchadero en la estación Niquía.

Este espacio comenzó a operar el pasado 9 de julio, y ofrece orientación profesional gratuita sin necesidad de agendamiento y en un entorno pensado para que las personas puedan expresar sus emociones de manera segura y confidencial.

El punto de atención está ubicado en la plataforma de abordaje de la estación, junto al centro comercial Puerta del Norte, y prestará servicio de lunes a viernes, entre las 2:00 p. m. y las 5:00 p. m., gracias a una alianza entre el Metro de Medellín, la Alcaldía de Bello y la Fundación Éxito.

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La apertura estuvo acompañada de actividades culturales y pedagógicas, entre ellas presentaciones musicales, la entrega de plántulas y una puesta en escena teatral enfocada en la importancia de reconocer y expresar las emociones como parte del cuidado de la salud mental.

Con este nuevo espacio se busca facilitar el acceso a acompañamiento emocional para los habitantes de Bello y de municipios cercanos como Copacabana, Girardota y Barbosa, fortaleciendo la oferta de atención psicológica en esta zona del departamento.