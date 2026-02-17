x

Gobernación de Antioquia denuncia a la Nación ante la Contraloría por incumplimientos en el Túnel del Toyo

Según el mandatario departamental Andrés Julián Rendón, desde el gobierno Petro prefieren seguir pagando bodegaje y no instalar los equipos electromecánicos. Entérese de lo que dijo el gobernador.

  • El Túnel del Toyo tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros y es considerado el más largo de Latinoamérica. FOTOS Manuel Saldarriaga, Julio Herrera y COLPRENSA.
    El Túnel del Toyo tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros y es considerado el más largo de Latinoamérica. FOTOS Manuel Saldarriaga, Julio Herrera y COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

“Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno Nacional”, así respondió Andrés Julián Rendón, máximo mandatario del departamento de Antioquia cuando se le preguntó por la nueva polémica respecto al Túnel del Toyo.

Y es que aunque el proyecto presenta un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, la obra enfrenta retrasos por presuntos incumplimientos del gobierno Petro en la instalación de equipos electromecánicos que han impedido que se culmine la obra, los cuales cumplen funciones de seguridad, iluminación, internet, señalética, ventilación y expulsión de gases, entre otros aspectos fundamentales para su funcionamiento.

Lea más: Túnel del Toyo estaría otra vez en el limbo porque el gobierno Petro no hace su tarea: ¿qué pasó?

Rendón precisó que desde la Nación no hay ni ha habido voluntad para cumplir con los respectivos acuerdos que se llevaron a cabo años atrás, y que tanto la Gobernación de Antioquia, con un aporte de $500.000 millones, y la Alcaldía de Medellín con otro de $340.000 millones, son quienes asumieron una responsabilidad que no les correspondía a ellos sino al Estado.

“Esos equipos electromecánicos están embodegados desde hace un año y medio o más, y la Nación necesitaba que nosotros culmináramos las obras del primer tramo, del túnel largo que tiene una extensión de 10 kilómetros. Ese tramo les permitiría instalar el 75% de los equipos electromecánicos, algo que nosotros terminamos desde el año pasado. Pero la Nación empezó a decir que no iba a instalar los equipos hasta tanto no se terminara el resto de la obra, correspondiente a los tramos que ellos nos cedieron”, señaló el gobernador.

Es por esto que el mandatario confirmó que desde la Gobernación de Antioquia se ofició ante la Contraloría General de la República una denuncia contra la Nación, dado que su incumplimiento podría traducirse en un detrimento patrimonial.

“Desde junio de 2025 habíamos hecho un compromiso, la Nación y el departamento de Antioquia, a instancias de la Contraloría donde estábamos obligados a cometer y cumplir con un cronograma, y le estamos advirtiendo a la Contraloría que la Nación, con el ánimo de fastidiar no solamente incumplió sino que está incurriendo en un detrimento patrimonial, porque los equipos guardados, así como las obras que no se ponen en funcionamiento oportunamente se deterioran”, agregó.

Entérese: Decretos de Petro le costarían a Antioquia más de $1,5 billones: gobernador Rendón

A su vez, el gobernador confirmó que si bien todo esto compromete la puesta en marcha del Túnel del Toyo sí o sí se debe buscar e implementar una solución, la cual ya formularon y se la presentarán al contratista encargado de la compra y la instalación de los equipos electromecánicos.

“Ellos necesitan $170.000 millones y sólo tienen $50.000 millones, y la Nación dijo que les dispone los $120.000 millones restantes pero para 2027 y 2028. Por eso, en Consejo de Gobierno decidimos hablar con el contratista, advertirle del detrimento patrimonial y gestionar con el IDEA para que ellos pongan el dinero que necesitan ya y así puedan instalar los equipos. La Gobernación asumiría el costo financiero”, concluyó.

El desenlace de esta polémica definirá no solo el cronograma de entrada en operación del túnel que otra vez queda en el “aire”, sino también la eventual responsabilidad en caso de que surjan posibles sobrecostos derivados de este retraso.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto mide el Túnel del Toyo?

El túnel principal tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros y es considerado el más largo de Latinoamérica.

¿Por qué no ha entrado en operación?

Porque falta instalar los equipos electromecánicos necesarios para seguridad y funcionamiento, proceso que está en disputa entre Antioquia e Invías.

