Gobernación de Antioquia denuncia a la Nación ante la Contraloría por incumplimientos en el Túnel del Toyo

“Aquí pareciera existir un ánimo, una vez más, de fastidiar del Gobierno Nacional”, así respondió Andrés Julián Rendón, máximo mandatario del departamento de Antioquia cuando se le preguntó por la nueva polémica respecto al Túnel del Toyo.

Y es que aunque el proyecto presenta un avance del 100% en el tramo 1 y del 74% en el tramo 2, la obra enfrenta retrasos por presuntos incumplimientos del gobierno Petro en la instalación de equipos electromecánicos que han impedido que se culmine la obra, los cuales cumplen funciones de seguridad, iluminación, internet, señalética, ventilación y expulsión de gases, entre otros aspectos fundamentales para su funcionamiento.

Rendón precisó que desde la Nación no hay ni ha habido voluntad para cumplir con los respectivos acuerdos que se llevaron a cabo años atrás, y que tanto la Gobernación de Antioquia, con un aporte de $500.000 millones, y la Alcaldía de Medellín con otro de $340.000 millones, son quienes asumieron una responsabilidad que no les correspondía a ellos sino al Estado.

“Esos equipos electromecánicos están embodegados desde hace un año y medio o más, y la Nación necesitaba que nosotros culmináramos las obras del primer tramo, del túnel largo que tiene una extensión de 10 kilómetros. Ese tramo les permitiría instalar el 75% de los equipos electromecánicos, algo que nosotros terminamos desde el año pasado. Pero la Nación empezó a decir que no iba a instalar los equipos hasta tanto no se terminara el resto de la obra, correspondiente a los tramos que ellos nos cedieron”, señaló el gobernador.