Cuestionan a sargento retirado Chalá, activista del petrismo, por supuestamente recibir dinero en un hotel: este se defiende

En las últimas horas empezó a circular en redes sociales y grupos de militares retirados un video en el que se observa a un hombre de camisa blanca en una habitación de hotel, acompañado de otras dos personas. En la grabación, una de ellas saca una bolsa con fajos de billetes y se los entrega al sujeto que presuntamente, de acuerdo con quienes difundieron el video, sería el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz. En uno de los fragmentos del video se escucha a quien sería Chalá decir que se había asociado con personas en Miami y que podía “tumbar una entidad” (sin mencionar una en particular) si no se cumplían sus exigencias, mencionando incluso que hablaría con el presidente. Entérese: “Plan feminicidio” en Chocó destapó la crisis humanitaria de las mujeres en medio de las confrontaciones En otra parte, uno de los acompañantes plantea abrir empresas y academias de seguridad para obtener ganancias vinculadas a la compra de armas. La grabación concluye presuntamente con Chalá contando fajos de billetes y guardando parte del dinero en uno de sus bolsillos.

La defensa de Chalá

En respuesta al video publicado, Chalá realizó otro en el que rechaza las acusaciones y asegura que se trata de un montaje. Explicó que la persona que aparece en la grabación tiene una contextura diferente a la suya: “Los que me conocen saben que soy de contextura delgada, mientras que el hombre del video es robusto”. Sin embargo, las similitudes entre el personaje del video y Chalá parece evidente.

El sargento retirado sostuvo que estas publicaciones ponen en riesgo su seguridad y la de su familia: “Debo aclarar que esa persona no soy yo”, insistió. Chalá argumentó que estas acusaciones son una represalia por las denuncias que ha venido realizando contra figuras de alto rango.

Aseguró que la Fiscalía ya abrió investigaciones con base en información que él entregó y que los ataques en su contra aumentan en un contexto electoral en el que planea aspirar al Senado. Esto ocurre después de que la Fiscalía abriera investigación contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el general (r) Eduardo Zapateiro. Ambos son señalados por presunto tráfico de influencias, a raíz de denuncias que el propio Chalá publicó en la red social X el 2 de agosto. EL sargento había publicado unos chats que fueron desmentidos por Sánchez.