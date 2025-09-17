Cuestionan a sargento retirado Chalá, activista del petrismo, por supuestamente recibir dinero en un hotel: este se defiende

En las últimas horas empezó a circular en redes sociales y grupos de militares retirados un video en el que se observa a un hombre de camisa blanca en una habitación de hotel, acompañado de otras dos personas. En la grabación, una de ellas saca una bolsa con fajos de billetes y se los entrega al sujeto que presuntamente, de acuerdo con quienes difundieron el video, sería el sargento retirado Alexander Chalá Sáenz.
En uno de los fragmentos del video se escucha a quien sería Chalá decir que se había asociado con personas en Miami y que podía “tumbar una entidad” (sin mencionar una en particular) si no se cumplían sus exigencias, mencionando incluso que hablaría con el presidente.
En otra parte, uno de los acompañantes plantea abrir empresas y academias de seguridad para obtener ganancias vinculadas a la compra de armas. La grabación concluye presuntamente con Chalá contando fajos de billetes y guardando parte del dinero en uno de sus bolsillos.