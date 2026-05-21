¿Qué pasó con los cuerpos de mujeres que hallaron durante la búsqueda de Yulixa Toloza?

Seis días duró la búsqueda de Yuliza Consuelo Toloza Rivas, luego de someterse a un procedimiento estético y quirúrgico en un mal llamado centro estético en Bogotá, cuya propietaria, el supuesto cirujano y demás involucrados fueron capturados en Colombia y Venezuela. El hallazgo de Toloza puso fin a la zozobra de su familia, que esperaba poder darle cristiana sepultura, en medio de un caso que encendió las alertas de las entidades de salud por el incremento de cirugías estéticas realizadas en lugares de dudosa procedencia, sin credenciales ni condiciones sanitarias adecuadas.

Sin embargo, lo que llama la atención es que durante la intensa búsqueda de esta mujer de 52 años aparecieron otros cuerpos en los lugares que posiblemente habrían tomado como ruta los capturados tras la muerte de la paciente y su posterior desaparición en un vehículo. Esta situación abrió interrogantes sobre quiénes eran esas mujeres y qué ocurrió con ellas.

El cuerpo de una mujer en Ocaña, Norte de Santander

Se creía que el vehículo en el que subieron a Yulixa Toloza para desaparecerla habría tomado una ruta hacia Cúcuta, lo que llevó a las autoridades a centrar parte de la investigación en el departamento de Norte de Santander. Esto permitió el hallazgo del cuerpo de una mujer en zona rural del corregimiento La Ermita, a orillas del río Algodonal, en Ocaña. Según el medio local Noticia en Línea, el cadáver correspondería a Arianna Lucía Páez y se desconocen las circunstancias en las que terminó allí.

La mujer hallada en Huila

En un tramo vial entre los municipios de Garzón y El Agrado fue encontrado el cadáver de una mujer al costado de la carretera, vistiendo una chaqueta y un jean de color oscuro.

Se conoció que la víctima no portaba documentos de identificación, pero su reconocimiento permanece en etapa de investigación por parte de las autoridades y de Medicina Legal.

Hallazgo en Soacha

La muerte de Yulixa Toloza al parecer se produjo en la localidad de Tunjuelito, pero las autoridades hallaron en el río Río Soacha el cuerpo de una mujer cuya identidad y causa de muerte aún se desconocen.

El hallazgo de un cuerpo en el río Tunjuelito, Bogotá

Otra mujer también fue encontrada en el río Río Tunjuelito, en Bogotá, en un hallazgo en el que inicialmente se creyó que se trataba de Yulixa Toloza, debido a que el centro estético estaba ubicado en el sector de Venecia de esa localidad. Sin embargo, las autoridades lograron confirmar que Yulixa Toloza correspondía al cuerpo hallado sin vida al costado de una carretera en Apulo, Cundinamarca. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.