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Explosión de vehículo frente al Toro de Wall Street generó alarma en Nueva York: esto se sabe

El hecho, que quedó grabado en videos difundidos en redes sociales, reavivó el recuerdo de uno de los atentados más trágicos en la historia financiera de Estados Unidos.

  • El vehículo se incendió y explotó cerca del Toro de Wall Street, en una de las zonas más transitadas del distrito financiero de Nueva York. FOTO: Captura de video.
    El vehículo se incendió y explotó cerca del Toro de Wall Street, en una de las zonas más transitadas del distrito financiero de Nueva York. FOTO: Captura de video.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
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Momentos de tensión se vivieron este martes en el distrito financiero de Nueva York luego de que un vehículo afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se incendiara y explotara cerca del emblemático Toro de Wall Street, uno de los sitios turísticos más visitados del Bajo Manhattan.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Broadway y Stone Street, una zona de alta circulación de trabajadores del sector financiero, turistas y residentes. Videos compartidos en redes sociales muestran intensas llamas y una densa columna de humo saliendo del automóvil antes de que se produjera la explosión, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Según reportaron medios locales como Univisión+ y ABC 7 NY, equipos del Departamento de Bomberos y agentes de policía acudieron rápidamente a la emergencia tras recibir múltiples llamadas de alerta alrededor de las 5:42 p.m. Las autoridades lograron controlar el incendio pocos minutos después y confirmaron que no se reportaron personas heridas.

Aunque las causas del incidente todavía son materia de investigación, las imágenes del vehículo envuelto en fuego despertaron preocupación debido a la cercanía con uno de los lugares más simbólicos de Wall Street, corazón financiero de Estados Unidos.

Conozca: Video | Explosión en planta de gas operada por empresa china en Venezuela deja al menos seis heridos

El episodio también recordó uno de los acontecimientos más trágicos en la historia del sector financiero neoyorquino: el atentado con bomba de Wall Street de 1920. De acuerdo con información del FBI, el 16 de septiembre de ese año un carro tirado por caballos explotó frente a la sede de J.P. Morgan & Co., causando la muerte de 38 personas y dejando más de 200 heridos.

Aquel ataque, considerado uno de los actos terroristas más graves de la época en territorio estadounidense, destruyó ventanas, dañó edificios cercanos y provocó un ambiente de miedo en el centro financiero de la ciudad. Las investigaciones apuntaron a grupos anarquistas italianos, aunque nunca se identificó oficialmente a los responsables.

El atentado de Wall Street de 1920 dejó 38 muertos y más de 200 heridos tras la explosión de un carro cargado con dinamita frente a la sede de J.P. Morgan. FOTO: FBI.
El atentado de Wall Street de 1920 dejó 38 muertos y más de 200 heridos tras la explosión de un carro cargado con dinamita frente a la sede de J.P. Morgan. FOTO: FBI.

A diferencia de ese atentado histórico, las autoridades de Nueva York señalaron que el incidente registrado este martes parece tratarse de un incendio accidental que derivó en la explosión del automóvil. Sin embargo, peritos y equipos especializados continúan adelantando las investigaciones para determinar exactamente qué provocó el fuego.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué explotó cerca del Toro de Wall Street en Nueva York?
Un vehículo afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se incendió y explotó en inmediaciones de Broadway y Stone Street, en el distrito financiero de Manhattan. Las autoridades investigan si se trató de una falla mecánica o eléctrica.
¿Hubo heridos por la explosión cerca de Wall Street?
No. El Departamento de Bomberos y la Policía de Nueva York informaron que el incendio fue controlado rápidamente y no dejó personas lesionadas, pese al temor generado entre turistas y trabajadores de la zona.
¿La explosión cerca del Toro de Wall Street fue un atentado?
Hasta ahora no hay indicios de un ataque. Las autoridades señalaron que el caso parece corresponder a un incendio accidental del vehículo, aunque continúan los peritajes para establecer el origen exacto del fuego.

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