Explosión de vehículo frente al Toro de Wall Street generó alarma en Nueva York: esto se sabe

Momentos de tensión se vivieron este martes en el distrito financiero de Nueva York luego de que un vehículo afiliado a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) se incendiara y explotara cerca del emblemático Toro de Wall Street, uno de los sitios turísticos más visitados del Bajo Manhattan.

El hecho ocurrió en inmediaciones de Broadway y Stone Street, una zona de alta circulación de trabajadores del sector financiero, turistas y residentes. Videos compartidos en redes sociales muestran intensas llamas y una densa columna de humo saliendo del automóvil antes de que se produjera la explosión, lo que generó pánico entre las personas que se encontraban en el lugar.

Según reportaron medios locales como Univisión+ y ABC 7 NY, equipos del Departamento de Bomberos y agentes de policía acudieron rápidamente a la emergencia tras recibir múltiples llamadas de alerta alrededor de las 5:42 p.m. Las autoridades lograron controlar el incendio pocos minutos después y confirmaron que no se reportaron personas heridas.