Solo 10 de los 48 cuerpos hallados en Guaviare han sido identificados tras combates entre disidencias

Después de varios días de incertidumbre y de una compleja misión humanitaria para ingresar a las zonas más afectadas, la Defensoría del Pueblo confirmó que fueron recuperados 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Hasta ahora, solo 10 de las víctimas han podido ser identificadas.

Los combates ocurrieron desde el pasado 26 de mayo en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en el área rural de San José del Guaviare. Allí se enfrentaron integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, y miembros del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), estructura dirigida por alias “Calarcá Córdoba”.

Entérese: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lo confirmó a través de su cuenta de X, además de relatar las dificultades que enfrentaron las comunidades rurales mientras llegaba la ayuda institucional. “Debido al aislamiento y la falta de presencia institucional y control territorial de nuestras autoridades, las comunidades debieron lidiar solas, por dos días, con cuerpos apilados, en una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente”, señaló.

Solo después de la intervención de organismos nacionales e internacionales se logró el ingreso de una comisión humanitaria para recuperar los cuerpos y trasladarlos a Medicina Legal. La defensora explicó posteriormente que todavía hay 38 cuerpos sin identificar y que existe información preliminar que apunta a que varias de las víctimas serían menores de edad vinculados de manera forzada a los grupos armados.