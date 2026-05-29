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Solo 10 de los 48 cuerpos hallados en Guaviare han sido identificados tras combates entre disidencias

La disputa armada entre las facciones de alias Iván Mordisco y alias Calarcá en zona rural de San José del Guaviare dejó 48 muertos. De estos, no se han podido identificar 38 cuerpos; varias de las víctimas serían menores de edad reclutados forzosamente.

  • Hay 38 cuerpos sin identificar tras masacre entre disidencias en Guaviare. Foto: Colprensa
    Hay 38 cuerpos sin identificar tras masacre entre disidencias en Guaviare. Foto: Colprensa
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Después de varios días de incertidumbre y de una compleja misión humanitaria para ingresar a las zonas más afectadas, la Defensoría del Pueblo confirmó que fueron recuperados 48 cuerpos tras los enfrentamientos entre disidencias de las Farc en el departamento de Guaviare. Hasta ahora, solo 10 de las víctimas han podido ser identificadas.

Los combates ocurrieron desde el pasado 26 de mayo en los sectores de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, en el área rural de San José del Guaviare. Allí se enfrentaron integrantes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias “Iván Mordisco”, y miembros del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), estructura dirigida por alias “Calarcá Córdoba”.

Entérese: Se realizó el levantamiento de 48 cuerpos de presuntos disidentes tras matanza entre ellos mismos

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lo confirmó a través de su cuenta de X, además de relatar las dificultades que enfrentaron las comunidades rurales mientras llegaba la ayuda institucional. “Debido al aislamiento y la falta de presencia institucional y control territorial de nuestras autoridades, las comunidades debieron lidiar solas, por dos días, con cuerpos apilados, en una escena desoladora y espeluznante, que nos reta humanamente”, señaló.

Solo después de la intervención de organismos nacionales e internacionales se logró el ingreso de una comisión humanitaria para recuperar los cuerpos y trasladarlos a Medicina Legal. La defensora explicó posteriormente que todavía hay 38 cuerpos sin identificar y que existe información preliminar que apunta a que varias de las víctimas serían menores de edad vinculados de manera forzada a los grupos armados.

38 personas que están aún sin identificar, varias de ellas serían menores de edad, presuntamente combatientes durante estas hostilidades”, afirmó Marín en declaraciones entregadas a medios nacionales.

Según explicó la funcionaria, esta confrontación es consecuencia de la fractura interna que sufrió el llamado Estado Mayor Central desde 2024, cuando surgieron las dos facciones hoy enfrentadas. “Ellos actualmente están disputando el territorio del Guaviare de una manera muy frontal, muy grave, muy apocalíptica si se quiere, que nos está dando estos resultados”, dijo.

La Defensoría recordó además que esa situación ya había sido advertida en la Alerta Temprana 01 de 2025, en la que se alertaba sobre el riesgo de confrontaciones armadas en varios departamentos del sur del país.

Aunque hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la presencia de menores entre las víctimas, Iris Marín indicó que esa información deberá ser corroborada mediante los análisis forenses. “No tenemos a ciencia cierta la verificación de que haya menores de edad, sí tenemos una información preliminar, pero eso se constatará únicamente a través del informe de necropsia de Medicina Legal”, explicó.

La funcionaria también advirtió sobre las dinámicas de reclutamiento forzado que persisten en distintas regiones del país. Según dijo, las disidencias lideradas por Iván Mordisco” habrían trasladado durante los últimos años a niños y adolescentes desde el suroccidente colombiano hacia Guaviare.

Siga leyendo: 3 focos de violencia que Gobierno no pudo controlar para elecciones

Preguntas frecuentes

¿Quiénes se enfrentan en Guaviare?
Las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco y Calarcá Córdoba mantienen una disputa por el control territorial y las economías ilegales en el sur de Colombia.
¿Por qué Guaviare es una zona estratégica?
Porque conecta corredores del narcotráfico entre la Amazonía colombiana y las fronteras con Brasil y Perú.
¿Qué investigan las autoridades tras el hallazgo de los cuerpos?
Buscan establecer la identidad de todas las víctimas, reconstruir los hechos y determinar responsabilidades dentro de los enfrentamientos armados.

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